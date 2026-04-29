Duarte Cordeiro desvaloriza possível ataque de Pedro Nuno: "Falha o alvo e não acrescenta aos portugueses"

Duarte Cordeiro pronunciou-se publicamente pela primeira vez depois das palavras de Pedro Nuno Santos na quarta-feira, dia 22 de abril, quando regressou ao Parlamento para exercer mandato de deputado. No espaço de comentário no Now, o antigo ministro do Ambiente, antigo aliado, que partilha muitas visões políticas com o ex-secretário-geral, disse não saber a quem se dirigiam as palavras. "Se por acaso se dirigia a mim, falha o alvo“, vincou Duarte Cordeiro, realçando que na vida política já tomou "decisões não muito populares."Depois de Pedro Nuno considerar "taticistas" os que não se apresentam a eleições internas no PS, Duarte Cordeiro, que declinou convite para a Comissão Política por considerar que esta representaria um alinhamento que diz não ter com José Luís Carneiro, criticou as preocupações do companheiro socialista. "Diz muito pouco aos portugueses. A polémica não tem interesse nenhum, era dispensável e não traz nada de positivo”, considerou, concordando com o que Fernando Medina já dissera no mesmo canal. .Álvaro Beleza elogia lealdade de Pedro Nuno Santos em defesa da liderança de José Luís Carneiro: "Foi cavalheiro, camarada e solidário". Como o DN noticiou, Fernando Medina era o principal visado, uma vez que esteve perto de anunciar candidatura a secretário-geral após a saída de António Costa para o Conselho Europeu, mas também estavam na mira de Pedro Nuno as indecisões de Mário Centeno em aceitar a militância no PS, até por ser considerado um possível candidato a secretário-geral no futuro. As intenções de Mariana Vieira da Silva e Ana Catarina Mendes noutros momentos também estiveram na mente de Pedro Nuno, que foi colega de governo de todos estes ex-ministros, Duarte Cordeiro incluído..Medina e Centeno entre os “taticistas” criticados por Pedro Nuno Santos. Cordeiro disse ainda ser difícil "perspetivar o futuro", não se comprometendo com uma candidatura futura, embora não a exclua. "De momento estou concentrado na vida profissional, não estou a preparar nenhuma candidatura", garantiu..Duarte Cordeiro: “Ao ficar de fora fico menos comprometido com a atual liderança e com as suas decisões”.Duarte Cordeiro opta por não integrar comissão política nacional do PS