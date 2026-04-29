Duarte Cordeiro, ex-ministro do Ambiente e com largos anos de dirigismo no PS.
Duarte Cordeiro, ex-ministro do Ambiente e com largos anos de dirigismo no PS.Rita Chantre/Global Imagens
Política

Duarte Cordeiro desvaloriza possível ataque de Pedro Nuno: "Falha o alvo e não acrescenta aos portugueses"

Antigo ministro do Ambiente considerou "dispensável" a expressão do antigo secretário-geral, que na quarta-feira dia 22 de abril apontou aos "taticistas". Medina era o principal destinatário.
Frederico Bártolo
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Duarte Cordeiro pronunciou-se publicamente pela primeira vez depois das palavras de Pedro Nuno Santos na quarta-feira, dia 22 de abril, quando regressou ao Parlamento para exercer mandato de deputado. No espaço de comentário no Now, o antigo ministro do Ambiente, antigo aliado, que partilha muitas visões políticas com o ex-secretário-geral, disse não saber a quem se dirigiam as palavras. "Se por acaso se dirigia a mim, falha o alvo“, vincou Duarte Cordeiro, realçando que na vida política já tomou "decisões não muito populares."

Depois de Pedro Nuno considerar "taticistas" os que não se apresentam a eleições internas no PS, Duarte Cordeiro, que declinou convite para a Comissão Política por considerar que esta representaria um alinhamento que diz não ter com José Luís Carneiro, criticou as preocupações do companheiro socialista. "Diz muito pouco aos portugueses. A polémica não tem interesse nenhum, era dispensável e não traz nada de positivo”, considerou, concordando com o que Fernando Medina já dissera no mesmo canal.

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Como o DN noticiou, Fernando Medina era o principal visado, uma vez que esteve perto de anunciar candidatura a secretário-geral após a saída de António Costa para o Conselho Europeu, mas também estavam na mira de Pedro Nuno as indecisões de Mário Centeno em aceitar a militância no PS, até por ser considerado um possível candidato a secretário-geral no futuro. As intenções de Mariana Vieira da Silva e Ana Catarina Mendes noutros momentos também estiveram na mente de Pedro Nuno, que foi colega de governo de todos estes ex-ministros, Duarte Cordeiro incluído.

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Cordeiro disse ainda ser difícil "perspetivar o futuro", não se comprometendo com uma candidatura futura, embora não a exclua. "De momento estou concentrado na vida profissional, não estou a preparar nenhuma candidatura", garantiu.

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