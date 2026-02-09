António José Seguro acompanhou com a família, nas Caldas da Rainha, o desfecho dos resultados eleitorais.
António José Seguro acompanhou com a família, nas Caldas da Rainha, o desfecho dos resultados eleitorais.Gerardo Santos
Política

Dos pactos de regime à gestão do equilíbrio parlamentar. Seguro entra em Belém já com caderno de encargos

Saúde e Justiça são prioridades e quer pactos. Promete ser “cooperante” com o Governo, mas já se manifestou contra a Lei Laboral, embora garanta que evitará dissoluções do Parlamento.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Defesa Europeia
António José Seguro
Pacto de Justiça
Regionalização
Dissolução do Parlamento
revisão constitucional
lei laboral
edição impressa
Presidenciais 2026
Adminstração Trump
Eleições presidenciais 2026
Desafios presidenciais
Pacto de Saúde

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt