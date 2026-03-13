Direção do PSD propõe diretas a 30 maio e congresso a 20 e 21 de junho

A direção do PSD propõe a realização das diretas para a liderança do partido a 30 de maio e do 43.º congresso a 20 e 21 de junho, de acordo com a convocatória publicada no Povo Livre.As datas propostas pela direção vão ser votadas num Conselho Nacional que se irá realizar em 08 de abril.No último Conselho Nacional, realizado no passado dia 04, o presidente do PSD, Luís Montenegro, anunciou que iria propor a realização de diretas em maio, de forma a coincidirem com os quatro anos da sua primeira eleição, a 28 de maio de 2022.Montenegro não indicou qualquer data concreta, uma vez que não estava na ordem de trabalhos daquela reunião..Metade do PSD está acima do rio Douro e 43 concelhias ficaram sem órgãos eleitos. As últimas eleições diretas para a liderança do PSD realizaram-se em setembro de há dois anos, mas, há quatro anos, foram a 28 de maio.Na ocasião, Montenegro recordou que foi eleito presidente do PSD pela primeira vez a 28 de maio de 2022 e manifestou o desejo de que as eleições diretas desta no pudessem regressar a este calendário, depois de em 2024 terem derrapado para depois do verão devido às eleições europeias."Teremos, portanto, a oportunidade de fazer as eleições diretas, o nosso Congresso e não perturbarmos o andamento da nossa estratégia política e governativa com dúvidas que os portugueses possam não compreender", afirmou.O líder social-democrata desafiou quem tiver um "caminho diferente e alternativo" a apresentar-se, naquilo que foi interpretado como uma resposta ao ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que tem dirigido críticas ao Governo..Montenegro pede clarificação no PSD sem nunca mencionar o nome de Passos Coelho.Montenegro rejeita risco de instabilidade após desafio interno no PSD