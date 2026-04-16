Deputados votaram na Sala do Senado, depositando boletins em 17 urnas diferentes.
Deputados votaram na Sala do Senado, depositando boletins em 17 urnas diferentes.Gerardo Santos
Política

Deputados do PSD e Chega falham ao PS na Provedoria de Justiça

Tiago Antunes teve apenas 104 votos, sendo o único a falhar eleição para órgãos externos. Socialistas realçam que cumpriram e Rui Rocha diz que bancada social-democrata humilhou Hugo Soares.
Leonardo Ralha
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