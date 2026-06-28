Deputados do Chega derrotados nas eleições para as distritais do Porto, Setúbal e Faro

Os deputados do Chega Rui Afonso, Nuno Gabriel e João Paulo Graça falharam neste domingo a reeleição enquanto presidentes das comissões políticas distritais do Porto, de Setúbal e de Faro, respetivamente. Segundo resultados divulgados pela direção nacional do partido liderado por André Ventura, Luís Couraceiro, Nuno Valente e José Paulo Sousa são os novos responsáveis por essas três estruturas.Entre as 12 estruturas do Chega que foram a votos neste domingo, ficando outras oito (incluindo Braga) para o domingo seguinte, confirmou-se ainda a eleição da deputada Patricia Almeida para a distrital de Lisboa, com 54,7% dos votos, impondo-se a Pedro Tomé Aleixo. Também foram eleitos os deputados João Ribeiro (Castelo Branco), Eduardo Teixeira (Viana do Castelo) e Manuela Tender (Vila Real). E ainda José Dotti, embora a disputa em Santarém tenha sido tão renhida, com quatro listas a dividirem os militantes, que o atual líder distrital foi reeleito com apenas 39,13% dos votos.No Porto, Luís Couraceiro, que foi um dos pioneiros do partido no Norte, conseguiu 47,8% dos votos, aproveitando a divisão de votos entre quatro listas para ultrapassar o incumbente Rui Afonso, que tinha consigo diversos membros do grupo parlamentar do Chega.Já em Setúbal, onde Nuno Gabriel e Nuno Valente, vereador da Câmara do Montijo, trocaram acusações numa campanha pautada por polémicas, e na qual a maioria dos deputados eleitos pelo círculo optaram pela equidistância, mas no final Valente superou Gabriel, com 55,4% dos votos. Tal como em Faro o vereador da Câmara de Silves, José Paulo Sousa, com 53,8% dos votos, mobilizou os militantes algarvios descontentes para afastar o deputado João Paulo Graça.Nas restantes distritais que os militantes do Chega elegeram neste domingo, Pedro Alves foi reeleito em Aveiro, com 54,1% dos votos, Henrique Janela foi quase unânime na Guarda (95,6%), Pedro Lancha venceu de forma folgada em Portalegre (60,8%) e Hugo Nunes somou 94,6% dos votos na Madeira, após o incumbente Miguel Castro ter ficado de fora das eleições internas.Num sucinto comunicado da direção nacional, André Ventura assumiu “o compromisso de trabalhar de forma leal, próxima e construtiva com todos os dirigentes agora eleitos, unindo esforços para alcançar as vitórias políticas e eleitorais de que Portugal necessita”. E, no que diz respeito aos incumbentes derrotados neste domingo, partilhou a certeza de que o partido continuará a contar “com a sua experiência, disponibilidade e militância ativa”..Luta por distritais mostra que só André Ventura é unânime no Chega.Eleições internas do Chega ameaçam incumbentes e paz entre os deputados