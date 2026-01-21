Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luís Montenegro foi desafiado a posicionar-se nas Presidenciais.
Luís Montenegro foi desafiado a posicionar-se nas Presidenciais.Leonardo Negrão
Debate quinzenal. Montenegro não dá apoio a ninguém e só PS evitou perguntar-lhe o porquê

Luís Montenegro não tomará qualquer posição sobre a segunda volta das Presidenciais, apesar do desafio da bancada do Chega para que apoie Ventura. PS, de José Luís Carneiro, visou atuação do Governo.
