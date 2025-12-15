Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
André Ventura e Gouveia e Melo almoçaram durante o verão para discutir a hipótese de o primeiro apoiar o segundo.
Paulo Spranger e Reinaldo Rodrigues
Política

Debate de quem tem mais rejeição com quem tem menos fidelização

André Ventura e Gouveia e Melo vão à RTP como prováveis na segunda volta. Tentarão colar o adversário ao sistema, com o primeiro centrado nos votos do Chega e o "transversal” a dar sinais de desgaste.
Leonardo Ralha
