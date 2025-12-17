Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A mudança no discurso de André Ventura sobre as leis laborais tem uma semana. Mas no programa do partido sucedera em 2024.
A mudança no discurso de André Ventura sobre as leis laborais tem uma semana. Mas no programa do partido sucedera em 2024.FOTO: Reinaldo Rodrigues
Política

De mercado laboral sem regras à defesa do “trabalho digno”: a grande reviravolta do Chega

Em 2019, o partido de Ventura queria desregular o mercado laboral, baixar “custos da empregabilidade” e obrigar desempregados a trabalhar em troca do subsídio. Seis anos depois, indigna-se com “despedir sem direitos nenhuns” e proclama-se "a direita que defende os trabalhadores". Será?
Publicado a
Loading content, please wait...
Chega
André Ventura
Estado social
Programas eleitorais
Código do Trabalho
edição impressa
reforma laboral
Teresa Nogueira Pinto
Diário de Notícias
www.dn.pt