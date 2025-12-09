Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Tiago Oliveira, 45 anos, é secretário-geral da CGTP desde 24 de fevereiro de 2024. Sucedeu no cargo a Isabel Camarinha.
FOTO: Leonardo Negrão
Barómetro DN/Aximage. Greve geral tem apoio maioritário dos portugueses. Sindicatos também com opinião favorável

Paralisação convocada pela CGTP e UGT é apoiada por 61% dos inquiridos neste estudo. Quem votou no PCP em maio é, aliás, unânime a favor da greve. Mexidas à lei laboral são conhecidas por quase 70%.
