Belém: o lugar onde a interpretação do cargo pode deslocar o equilíbrio do regime
Belém: o lugar onde a interpretação do cargo pode deslocar o equilíbrio do regimeDR
Política

Da dissolução ao “sebastianismo”: história curta dos poderes presidenciais em Portugal

Das presidências quase decorativas da Primeira República ao interregno de Sidónio, da longa chefia de Estado de Carmona ao ajuste de poderes de 1982, José Miguel Sardica e Rui Tavares reconstituem como Portugal foi definindo o lugar do Presidente. No pós-25 de Abril, Eanes surge como caso de fronteira e Soares como referência de exercício do cargo. E, sem rever a Constituição, ambos lembram que a interpretação pode deslocar o regime.
Publicado a
Loading content, please wait...
Presidência da República
República
edição impressa
Poderes presidenciais
presidentes
Diário de Notícias
www.dn.pt