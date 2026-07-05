Custo de vida. Quatro em cada dez portugueses dizem estar pior do que há um ano
Reinaldo Rodrigues
Política

Custo de vida. Quatro em cada dez portugueses dizem estar pior do que há um ano

Barómetro DN/Aximage mostra agravamento da perceção sobre a situação económica das famílias - e 63% acreditam que continuará a piorar até ao final do ano
Rui Frias
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