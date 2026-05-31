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Política

César do Paço: "Jornalismo livre combate a desinformação, fortalece a democracia e protege a liberdade"

Empresário vai ter 20% da Global e promete respeitar independência editorial. Foi "crucificado" por ter doado 30 mil euros ao Chega, mas também doou a PSD, CDS, PS e BE e "ninguém se incomodou", diz.
Filipe Alves
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