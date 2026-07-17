Construtora de amigo de Luís Neves sem alvará para operar desde março por falta de pagamento de taxa

A empresa de construção Construbarcelos encontra-se a operar sem certificação legal desde o passado dia 26 de março de 2026. Segundo os dados disponibilizados pelo portal do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC), a firma de João Carvalho — empreiteiro e amigo do atual ministro da Administração Interna, Luís Neves — viu o seu alvará e o respetivo certificado de empreiteiro de obras públicas serem cancelados devido ao não pagamento da taxa de regulação.A notícia é avançada esta sexta-feira, 17 de julho, pelo Observador. De acordo com o IMPIC, o prazo limite para a liquidação do valor terminou a 20 de fevereiro. O regulador esclarece na sua página oficial que "o não pagamento da taxa dentro do prazo determina a extinção do procedimento do controlo oficioso e o consequente cancelamento do título habilitante".Fonte da Associação dos Industriais e da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) confirmou àquele jornal que o impacto imediato desta medida, explicando que a ausência destes títulos deixa a empresa de João Carvalho formalmente "impedida [de operar] e que não pode executar obras", tanto no setor público como no mercado particular.Ora uma vez que o próprio ministro da Administação Interna já reconheceu que a empreitada na sua casa no Alentejo "ainda não está concluída", esta esta situação poderá impactar em todo o caso que está a afetar o governante. GNS mantém credenciação ativaMesmo privada das licenças obrigatórias para a atividade do setor, a Construbarcelos continua a deter uma credenciação de segurança válida junto do Gabinete Nacional de Segurança (GNS), conforme confirmou a própria instituição esta semana ao Observador.Quando questionado sobre as avaliações e a fiscalização dos antecedentes da empresa e do seu proprietário, o GNS assegurou que "todos os processos de credenciação de pessoas coletivas e singulares incluem uma investigação de segurança com recurso a diversas fontes, nos termos da legislação aplicável a este processo, cujo resultado suportará a atribuição ou a negação da respetiva credenciação de segurança".Relações com o Estado e o ministro da Administração InternaA Construbarcelos acumulou, entre os anos de 2019 e 2025, um total de 17 adjudicações de empreitadas promovidas pela Polícia Judiciária (PJ), num encaixe financeiro global que ascende a 2,3 milhões de euros.Paralelamente aos contratos públicos, as ligações estendem-se à esfera privada do ministro da Administração Interna. Desde 2024 que Luís Neves e a mulher (através da sociedade unipessoal ALCampos) entregaram à empresa de João Carvalho a execução de obras particulares num monte situado em São Teotónio. Como assumido publicamente pelo ex-diretor da PJ, estes trabalhos privados ainda decorrem..Luís Neves detalha contas das obras de imóvel em São Teotónio.Caso Luís Neves. PJ abre investigação sobre atrelado encontrado na empresa de amigo do ministro