Luís Montenegro, discursa durante a abertura do 42.º Congresso Nacional do PSD realizado em Braga.
Luís Montenegro, discursa durante a abertura do 42.º Congresso Nacional do PSD realizado em Braga.FOTO: HUGO DELGADO/LUSA
Política

Congresso reforça concentração do PSD no eixo Porto-Braga-Aveiro

Próximos órgãos nacionais serão eleitos por delegados que vêm sobretudo do Norte. Reflexo do desequilíbrio geográfico na militância só não é maior por todas as concelhias ativas terem representante.
Leonardo Ralha
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