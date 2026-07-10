Nos primeiros dois postos da lista A, Rui Tavares cede lugar a Jorge Pinto (ao centro atrás do historiador) e Isabel Mendes Lopes continua como número 1.
Nos primeiros dois postos da lista A, Rui Tavares cede lugar a Jorge Pinto (ao centro atrás do historiador) e Isabel Mendes Lopes continua como número 1.Leonardo Negrão / Global Imagens
Política

Congresso do Livre. Proximidade ao PS gera mais críticas da oposição interna

Nova direção será nomeada domingo, com Jorge Pinto candidato ao lugar de Rui Tavares. Ao DN, listas alternativas discordam de se antecipar alianças governativas. Isabel Mendes Lopes explana caminho.
Frederico Bártolo
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