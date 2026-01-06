Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Comissão de Inquérito ao INEM arranca esta quarta-feira
Miguel Pereira/Global Imagens
Política

Comissão de Inquérito ao INEM arranca esta quarta-feira

Serão 90 dias para apurar responsabilidades políticas, lembrando a greve e as mortes de outubro de 2024. Mário Amorim Lopes explicou ao DN a importância de se ter visto a proposta aprovada.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao INEM vai iniciar audições esta quarta-feira, no Parlamento, contando com o depoimento presencial do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), Rui Lázaro.

Rui Gonçalves [coordenador da comissão de trabalhadores do INEM] no dia 08 de janeiro será chamado a pronunciar-se. As audições vão decorrer às quartas e quintas-feiras a partir das 17:00 após plenário.

A CPI foi aprovada em julho por proposta da Iniciativa Liberal. É composta por 24 deputados e tem 90 dias para apurar responsabilidades políticas, técnicas e financeiras relativas à atual situação do INEM.

O foco inclui a atuação do INEM durante a greve do final de outubro e início de novembro de 2024 e a relação das tutelas políticas com o instituto desde 2019.

Ao DN, o líder parlamentar da IL, Mário Amorim Lopes valorizou a ação e disse que o partido procura saber, com exatidão, o que falhou na resposta médica e que derivou em mortes em 2024. "A greve é um sintoma do que tinha o INEM e, respeitando a legítima vontade destes profissionais fazerem greve, é preciso saber o que sucedeu a seguir. Queremos um diagnóstico de decisões politicas que originaram estes problemas", disse ao nosso jornal, vincando que a Comissão é "fundamental para auscultar quem trabalha no INEM", lembrando que existe uma comissão técnica que está a apurar os relatórios finais. "Somos exigentes nos timings, já alertávamos ao Governo que era preciso ser feita uma reformulação no INEM, porque o INEM tem de estar mais focado na fiscalização e coordenação de meios", concluiu ao DN.

IL vai propor comissão de inquérito à gestão do INEM
Greve geral. Sindicato do INEM recua na adesão após reunião com ministra
