Com Eusébio e uma bica, Lula puxou pelo ego português

Lula da Silva escolheu Portugal para encerrar o seu périplo pela Europa, que contou com movimentadas agendas na Alemanha e em Espanha. A eleição dos destinos para a viagem não foi aleatória. O presidente brasileiro queria demonstrar seu agradecimento aos países que manifestaram apoio público à concretização, depois de mais de 20 anos de negociações, do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. No Palácio de Belém, Lula teve o seu primeiro encontro com António José Seguro, uma reunião que tratou de temas relacionados com a comunidade brasileira em Portugal, seguida de um almoço e sem declarações à imprensa.Foi, por isso, antes, no primeiro compromisso do dia, que Lula deu largas ao seu jeito carismático à demonstração do sentimento de amizade por Portugal. “Eu queria, primeiro-ministro, lhe dizer o seguinte: muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela bica que me ofereceu. Isso é só para vocês saberem que eu sei falar português de Portugal. Ele me ofereceu um café e eu pedi uma bica”, disse Lula durante a declaração conjunta que fez com Luís Montenegro, após a reunião no Palácio de São Bento..Casa do Brasil de Lisboa participa de encontro de Lula com presidente de Portugal e expõe "desafios urgentes".Este foi o primeiro encontro dos dois chefes de Governo em Portugal. “Este homem já foi algumas vezes ao Brasil e eu ainda não tinha vindo aqui no mandato dele”, recordou o brasileiro. A reunião durou pouco mais de uma hora e, na declaração final, Lula da Silva não correspondeu às expectativas da comunidade brasileira residente em Portugal, que ansiava por um posicionamento mais contundente do Governo do Brasil sobre a situação criada após as mudanças nas leis de Imigração e da Nacionalidade. O tema foi, dias antes do embarque para a viagem, tratado como “delicado” pelo secretário para Europa e América do Norte de Lula, que destacou, inclusive, o combate à xenofobia como um dos temas a abordar.O primeiro-ministro português elogiou a “integração impecável” da comunidade brasileira, salientando que foram regularizados nos últimos dois anos mais de 200 mil cidadãos deste país, e recusados menos de 5% dos pedidos..“Porta de construção”Em Lisboa, o presidente brasileiro destacou o papel de Portugal na conclusão do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. “Não queremos que Portugal seja apenas a porta de entrada, nós queremos que Portugal seja a porta da construção de uma parceria robusta entre dois países que se conhecem desde abril de 1500. Isso é o desejo principal”, completou.O brasileiro ainda destacou que os dois países seguem juntos numa campanha internacional pela defesa do multilateralismo e de uma solução que promova a paz. “Todos sabem que nós estamos numa jornada pelo mundo para que sejam feitas mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas e que se mude o Estatuto das Nações Unidas, para lhe dar o sentido de existência para a qual ela foi criada em 1945”, criticou o brasileiro. “É importante lembrar que hoje nós temos a maior quantidade de conflitos da história depois da Segunda Guerra Mundial”, frisou. .Belém dividiu-se entre o “ladrão” e o “presidente das pessoas vulneráveis”.Luís Montenegro afirmou que Portugal conta com o apoio do Brasil na sua candidatura ao Conselho de Segurança da ONU. E riu-se quando Lula sugeriu que dessem logo “um Prémio Nobel da Paz ao presidente Trump, para não haver mais guerras”.Sobre conflitos, o único que Lula quer ver é uma final do próximo Mundial de Futebol entre Brasil e Portugal. “Me veio à cabeça a Copa do Mundo de 1966, quando Portugal tinha um monstro sagrado chamado Eusébio e o Brasil tinha vários monstros sagrados, um deles era Pelé. E Portugal conseguiu desclassificar a seleção brasileira daquela Copa do Mundo”, disse o presidente. “Eu espero que em 2026, nos Estados Unidos, Portugal leve em conta o seu discurso de harmonia entre o Brasil e Portugal e que Cristiano Ronaldo e sua turma não tentem derrotar o Vini Jr. e a turma dele do Brasil”, afirmou ainda.Além dos planos de mais cooperação no comércio, no multilateralismo e entre os povos, Lula deixou mais uma promessa. “Se tiver uma final de Copa do Mundo entre Brasil e Portugal, eu e Luís Montenegro estaremos lá a assistir do lado do Trump.”.Lula da Silva esteve em Belém com Ventura a gritar: "Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão"