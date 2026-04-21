Lula foi recebido por António José Seguro no Palácio de Belém. 21 de abril de 2026.
Lula foi recebido por António José Seguro no Palácio de Belém. 21 de abril de 2026.Leonardo Negrão
Política

Com Eusébio e uma bica, Lula puxou pelo ego português

Presidente do Brasil afirmou que os dois países “vivem o seu melhor momento”. Foi a primeira visita de Lula a Portugal com Seguro em Belém e Montenegro em São Bento.
Caroline Ribeiro
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