Marco Almeida foi eleito presidente da Câmara de Sintra à frente de uma coligação entre o PSD, a Iniciativa Liberal e o PAN.
Marco Almeida foi eleito presidente da Câmara de Sintra à frente de uma coligação entre o PSD, a Iniciativa Liberal e o PAN.Reinaldo Rodrigues
Política

Câmara de Sintra anula adjudicação de 69 camiões do lixo por 70,5 milhões de euros

Executivo de Marco Almeida considera inviável o aluguer operacional que tinha sido decidido pela gestão anterior. Oposição socialista lamenta que decisão "não venha acompanhada de uma estratégia".
Leonardo Ralha
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Câmara de Sintra
Basílio Horta
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Marco Almeida
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