Chega pede cedências ao Governo para se aprovar nova legislação laboral

André Ventura, presidente do Chega, pediu este domingo, 9 de novembro, ao Governo que faça cedências nalguns pontos, como o trabalho por turnos, para se aprovar uma nova legislação laboral, reiterando a sua disponibilidade para um acordo nesta matéria."Isto é uma questão que o Governo pode resolver com o Chega. Estamos dispostos a sentar-nos, se for preciso amanhã, e a resolver isto", afirmou André Ventura, em conferência de imprensa, na sede nacional do Chega, em Lisboa.Para o presidente do Chega, "a questão do trabalho por turnos é muito importante", entre outras, mas o Governo "vai a tempo ainda de fazer alterações que são sensíveis e razoáveis" ao anteprojeto que apresentou em julho e "não se pode queixar da falta de apoio".Nesta conferência de imprensa, André Ventura criticou a greve geral convocada para 11 de dezembro pelas centrais sindicais contra o pacote laboral do Governo, que classificou como "um erro em que só a extrema-esquerda e os partidos a ela ligados conseguem ver qualquer benefício"."Nós não precisamos de greves gerais em Portugal nem de paralisações do país. Nós precisamos de trabalho, de respeito pelo trabalho", defendeu.."A procissão ainda vai no adro", diz Presidente da República sobre revisão da legislação laboral .António José Seguro apela ao Governo para retomar diálogo para evitar greve geral