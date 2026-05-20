Em maio de 1987, o Tribunal Militar Territorial de Lisboa condenou Otelo Saraiva de Carvalho a 15 anos de prisão.
Em maio de 1987, o Tribunal Militar Territorial de Lisboa condenou Otelo Saraiva de Carvalho a 15 anos de prisão.Foto: Álvaro Tavares/Arquivo DN
Política

Chega, Livre e BE querem desclassificar documentos do terrorismo pós-25 de Abril

O Chega propõe que sejam tornados públicos dados da “organização terrorista de extrema-esquerda FP-25”. Livre e BE avançam no mesmo sentido, mas alargam a discussão a organizações do espectro oposto.
Vítor Moita Cordeiro
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