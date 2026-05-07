André Ventura, líder do Chega
André Ventura, líder do ChegaReinaldo Rodrigues
Política

Chega desencadeia revisão da Constituição com projeto para alterar a identidade do texto

O documento, denominado “uma Constituição para todos os portugueses”, já deu entrada na Assembleia da República.
DN/Lusa
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O Chega apresentou esta quinta-feira, 7 de maio, um projeto que desencadeia o processo de revisão constitucional, propondo-se “alterar a identidade da Constituição” para ser uma “casa comum” e “para todos”.

O documento, denominado “uma Constituição para todos os portugueses”, já deu entrada na Assembleia da República.

A proposta do Chega foi apresentada pelo presidente do partido, André Ventura, numa conferência de imprensa no parlamento, na qual esteve acompanhado pelo líder parlamentar, Pedro Pinto, e pelas deputadas Cristina Rodrigues e Vanessa Barata.

André Ventura disse querer que esta não seja apenas uma alteração ao texto constitucional, mas sim uma “alteração à identidade da Constituição”, para que “seja para todos”.

“Que seja uma casa comum onde todos nos possamos identificar, e onde se tenha em conta maiorias sociais, sociológicas e políticas que vivemos”, afirmou.

André Ventura, líder do Chega
Chega e IL anunciam projetos de revisão constitucional
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