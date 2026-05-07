Chega desencadeia revisão da Constituição com projeto para alterar a identidade do texto

O Chega apresentou esta quinta-feira, 7 de maio, um projeto que desencadeia o processo de revisão constitucional, propondo-se “alterar a identidade da Constituição” para ser uma “casa comum” e “para todos”.O documento, denominado “uma Constituição para todos os portugueses”, já deu entrada na Assembleia da República.A proposta do Chega foi apresentada pelo presidente do partido, André Ventura, numa conferência de imprensa no parlamento, na qual esteve acompanhado pelo líder parlamentar, Pedro Pinto, e pelas deputadas Cristina Rodrigues e Vanessa Barata.André Ventura disse querer que esta não seja apenas uma alteração ao texto constitucional, mas sim uma “alteração à identidade da Constituição”, para que “seja para todos”.“Que seja uma casa comum onde todos nos possamos identificar, e onde se tenha em conta maiorias sociais, sociológicas e políticas que vivemos”, afirmou. .Chega e IL anunciam projetos de revisão constitucional