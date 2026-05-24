Chega critica rejeição de Montenegro a propostas sobre pensões e idade da reforma

O líder do Chega criticou hoje a “estratégia caricata” de Luís Montenegro de “recusar em público” as principais exigências do partido para rever a lei laboral, mas sem se excluir das negociações. Numa conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa, André Ventura quis também abordar as declarações de hoje do presidente do PSD e primeiro-ministro, que rejeitou que haja condições para “uma baixa significativa” da idade da reforma ou uma equiparação das pensões mínimas ao salário mínimo no Congresso da JSD, em Viseu.“Senhor primeiro-ministro, se não há condições para descer a idade da reforma, se não há nenhumas condições para subir a pensão mínima, e se não há nenhuma vontade sua e do Governo em valorizar quem trabalha por turnos e em horas extraordinárias, então eu diria que já não há nada mais para conversar nem com o Chega, nem com nenhuma força da oposição que entenda que isto são elementos importantes”, afirmou.No entanto, questionado se tal sígnica que o Chega não participará em futuras reuniões com o Governo ou no parlamento sobre o tema, Ventura não quis ir tão longe. “O Chega é o segundo maior partido do parlamento, terá necessariamente que olhar para este diploma e que falar com todos sobre ele. É uma má estratégia, que ainda por cima já mostrou no passado que não tem nenhum resultado, é pelo menos uma estratégia caricata, é tudo o que posso dizer por agora”, afirmou.Para Ventura, "subir pensões de 300, 400, 500, 600 euros neste país não é uma exigência esotérica, é uma necessidade de combate contra a pobreza. E garantir mais direitos a quem trabalha por turnos e em horas extraordinárias não é uma exigência esotérica do Chega, é um olhar sobre a realidade do país em que milhões de pessoas ajustam a sua vida familiar para terem condições de trabalhar”, defendeu.As declarações do líder do Chega são uma reação ao que disse o primeiro-ministro mais cedo. “Hoje, ser amigo dos jovens é dizer a verdade aos jovens e ao resto do país. E é dizer que não temos condições para satisfazer, ou prosseguir, esses desejos”, afirmou Montenegro.A mensagem foi também dirigida ao Chega, embora sem referência direta ao partido. Isso porque as reivindicações mencionadas foram impostas por André Ventura como condição para aprovar alterações às leis laborais.“Os que defendem uma redução significativa da idade da reforma, ou a pretensão imediata de garantir que todas as pensões atinjam o limiar mínimo do salário mínimo nacional, não se apercebem de que, ao dizer estas coisas com tanta facilidade e irresponsabilidade”, acusou o líder do PSD..André Ventura coloca redução da idade da reforma como condição para aprovar reforma laboral.Aos jovens, Montenegro diz que “não há condições” para subir pensões mínimas e baixar idade da reforma