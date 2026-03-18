CDS-PP quer ver ata da decisão do Banco de Portugal para atribuir reforma a Mário Centeno

O grupo parlamentar do CDS-PP apresentou nesta quarta-feira um requerimento à Comissão de Orçamento e Finanças no qual pede ao Banco de Portugal que envie para a Assembleia da República, entre outros documentos, a ata da decisão do Conselho de Administração que levou à atribuição de uma pensão de reforma ao ex-governador Mário Centeno, apesar de ter apenas 59 anos.Tendo em conta que o antigo ministro das Finanças, que passou a consultor do Banco de Portugal depois de ter sido substituído por Álvaro Santos Pereira enquanto governador, "estaria ainda a poucos meses de cumprir um dos critérios que lhe permitiria pedir a passagem à reforma no Banco de Portugal", os deputados centristas pretendem apurar os motivos para que Mário Centeno vá auferir uma pensão semelhante à que iria auferir se cumprisse os critérios de ter 60 anos e 35 anos de descontos.O requerimento do grupo parlamentar do CDS-PP também pretende que o Banco de Portugal envie para a Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, que nesta quarta-feira aprovou a audição de Álvaro Santos Pereira, o escalão remuneratório e o valor de remuneração de Centeno quando este foi para o Governo de António Costa, bem como quando deixou de ser governador do Banco de Portugal e ainda no dia anterior à sua passagem à reforma.De igual forma, os centristas perguntam o valor da reforma atribuída a Mário Centeno, aludindo a notícias que apontam para cerca de dez mil euros brutos mensais, como foi avançado nesta quarta-feira pelo Correio da Manhã, bem como quantos anos de descontos tinha o antigo governador para o fundo de pensões do Banco de Portugal e se esses descontos dão direito ao valor da pensão que lhe foi atribuída. .Mário Centeno: "O meu futuro está em aberto".Parlamento aprova audição ao governador do Banco de Portugal por reforma de Centeno