Candidata presidencial, Catarina Martins, marcou presença na XIV Convenção Nacional do BE, no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.Foto: Leonardo Negrão
Política

Catarina Martins: "Ainda está por construir sociedade livre, justa e solidária do Artigo 1.º da Constituição"

Candidata presidencial fez o seu discurso neste segundo e último dia da XIV Convenção do Bloco de Esquerda, agradecendo a liderança de Mariana Mortágua e endossando Pureza como próximo coordenador.
Caroline Ribeiro
Num discurso em que criticou o capitalismo, ao afirmar que "o lucro máximo espezinha muitas vidas", além de políticos, empresas, e "quem nos quer convencer que se alguém tropeçar do nosso lado é deixar cair e passar por cima", Catarina Martins agradeceu a Mariana Mortágua pela liderança da coordenadora cessante durante o seu mandato.

"Obrigada, Mariana, por tudo e por tanto", disse a candidata presidencial e antiga coordenadora do BE.

O discurso de Catarina Martins marcou o segundo e último dia da 14.ª Convenção do Bloco de Esquerda, neste domingo, 30 de novembro, no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.

Ainda nas críticas ao sistema, a presidenciável lembrou que o "poder" da esquerda "é saber que é quando damos a mão para proteger da queda quem tropeça ao nosso lado, ou quando estamos a tropeçar e alguém nos deita a mão e segura, nesse instante em que damos as mãos, tiramos os olhos do chão e olhamos olhos nos olhos, e aí há esperança, porque há empatia, há solidariedade, e essa é a linha do horizonte que nos move".

Catarina Martins denunciou que "ainda está por construir a sociedade livre, justa e solidária do Artigo 1.º da Constituição da República Portuguesa" e que será preciso, novamente, "reinventar a democracia e reinventar o país. Saibamos ouvir e juntar forças contra a exploração e a indecência, saibamos aprender para multiplicar o melhor que somos".

A ex-líder bloquista finalizou a endossar o nome de José Manuel Pureza como próximo coordenador nacional do partido.

