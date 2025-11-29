Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Manuel Pureza na convenção do Bloco de Esquerda deste sábado, 29 de novembro. Leonardo Negrãou
Política

Convenção do BE: moção de Pureza indica Isabel Pires como secretária da organização

Este nome foi anunciado por Alexandre Abreu, membro da moção ‘A’, durante a apresentação das moções de orientação na 14.ª Convenção Nacional do BE, que decorre em Lisboa.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A moção A, encabeçada por José Manuel Pureza, indicou neste sábado, 29 de novembro, o nome da antiga deputada Isabel Pires para o cargo de secretária da organização do Bloco de Esquerda, no âmbito de uma nova representação tripartida.

Este nome foi anunciado por Alexandre Abreu, membro da moção ‘A’, durante a apresentação das moções de orientação na 14.ª Convenção Nacional do BE, que decorre no pavilhão municipal do Casal Vistoso, em Lisboa.

A proposta da moção A, afeta à atual direção, é a de uma nova forma de organização tripartida, que passa pela figura do coordenador - que deverá ser José Manuel Pureza, uma vez que a moção ‘A’ elegeu 80% dos delegados à Convenção -, um deputado no parlamento – que deverá ser Fabian Figueiredo, segundo nome na lista por Lisboa -, e esta terceira figura de secretária da organização do partido.

Isabel Cristina Rua Pires tem 34 anos e um mestrado em Ciência Política.

A dirigente bloquista integra vários órgãos do partido, nomeadamente a Mesa Nacional e a Comissão Política.

Na apresentação da moção, Alexandre Abreu os bloquistas precisam "de ser mais ousados, menos reativos" e de apresentar visões e propostas inovadoras "que marquem a agenda política em vez de se limitarem a responder" a essa mesma agenda.

Para o bloquista, esta é a oportunidade "de recuperar o diálogo e reforçar as pontes", considerando ser preciso promover "máximas convergências" nas áreas laborais e na defesa da democracia.

"É preciso reaproximar e escutar com humildade quem já nos foi próximo e que por diferentes motivos se afastou", defendeu, apontando o BE como um "motor de convergência e de recusa do sectarismo".

Abreu prometeu bloquistas "fiéis ao povo explorado, intransigente nos direitos humanos, firmes na oposição, ecologistas e socialistas", sem "desistir de nada e fiéis a todas as lutas".

Antes do debate das moções, houve um momento para um vídeo de homenagem a todos os bloquistas que morreram desde a última convenção ao som da canção “Eu vi esse povo lutar”, de Fausto Bordalo Dias, José Mário Branco e Sérgio Godinho.

O último aparecer neste vídeo foi o pai de Mariana e Joana Mortágua, Camilo Mortágua, que morreu em novembro do ano passado, vendo-se um excerto de um vídeo onde diz que “a coerência até ao fim, isso é que duro”.

Política
Bloco de Esquerda
José Manuel Pureza

