O primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante a sessão de lançamento da obra de construção da fábrica da Hennig Portugal, esta quinta-feira em Alhadas, Figueira da Foz
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante a sessão de lançamento da obra de construção da fábrica da Hennig Portugal, esta quinta-feira em Alhadas, Figueira da FozPAULO NOVAIS
Política

Caso Luís Neves. Montenegro diz que espera pelo fim do inquérito do Ministério Público

Questionado sobre se o Governo está sem coordenação, o primeiro-ministro respondeu que o governo está em grande forma.
DN/Lusa
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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recusou esta quinta-feira, 23 de julho, pronunciar-se sobre o caso que envolve o ministro da Administração Interna, Luís Neves, alegando que é necessário aguardar a conclusão do inquérito em curso pelo Ministério Público.

“Já falei sobre esse tema. Neste momento, há um inquérito que está em curso e temos de aguardar o seu desenvolvimento”, disse Montenegro aos jornalistas, na Figueira da Foz.

Questionado sobre se o Governo está sem coordenação, o primeiro-ministro respondeu que o governo está em grande forma.

“O governo está em grande forma, eu também estou e estamos a trabalhar todos os dias, como vocês veem. Eu só quero é que vocês tenham pedalada para nos acompanhar a noticiar tudo aquilo que nós vamos fazendo no dia-a-dia”, ilustrou.

A Procuradoria-Geral da República anunciou a abertura de um inquérito relacionado com o caso do atrelado com produtos químicos, relacionados com um processo de tráfico de droga, encontrado na Construbarcelos, empresa que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.

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