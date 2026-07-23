Caso Luís Neves. Montenegro diz que espera pelo fim do inquérito do Ministério Público

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recusou esta quinta-feira, 23 de julho, pronunciar-se sobre o caso que envolve o ministro da Administração Interna, Luís Neves, alegando que é necessário aguardar a conclusão do inquérito em curso pelo Ministério Público.“Já falei sobre esse tema. Neste momento, há um inquérito que está em curso e temos de aguardar o seu desenvolvimento”, disse Montenegro aos jornalistas, na Figueira da Foz.Questionado sobre se o Governo está sem coordenação, o primeiro-ministro respondeu que o governo está em grande forma.“O governo está em grande forma, eu também estou e estamos a trabalhar todos os dias, como vocês veem. Eu só quero é que vocês tenham pedalada para nos acompanhar a noticiar tudo aquilo que nós vamos fazendo no dia-a-dia”, ilustrou.A Procuradoria-Geral da República anunciou a abertura de um inquérito relacionado com o caso do atrelado com produtos químicos, relacionados com um processo de tráfico de droga, encontrado na Construbarcelos, empresa que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna..PGR investiga caso que envolve Luís Neves sem recorrer à PSP, GNR ou Judiciária.Barómetro DN/Aximage: Maioria considera que as explicações dadas por Luís Neves são insuficientes .Barómetro DN/Aximage: Avaliação muito negativa do primeiro-ministro na gestão de crises no Governo