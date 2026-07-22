Luís Montenegro só conseguiu saldo positivo junto dos inquiridos que votaram na AD.
Luís Montenegro só conseguiu saldo positivo junto dos inquiridos que votaram na AD.Reinaldo Rodrigues
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Barómetro DN/Aximage: Avaliação muito negativa do primeiro-ministro na gestão de crises no Governo

Três vezes mais inquiridos reprovam atuação de Luís Montenegro do que aqueles que a consideram positiva.
Leonardo Ralha
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Luís Montenegro
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