Barómetro DN/Aximage: Avaliação muito negativa do primeiro-ministro na gestão de crises no Governo

A avaliação da gestão dos casos polémicos do Governo pelo primeiro-ministro feita pelos participantes na edição de julho do Barómetro DN/Aximage, marcada pelas falhas na correção dos exames nacionais e pelas notícias sobre ligações do ministro da Administração Interna a um empresário de construção civil, é muito negativa para Luís Montenegro. Apenas 3% dos inquiridos consideram que é muito positiva, e 19% que é positiva, enquanto 41% dizem ser negativa e 27% muito negativa, com a soma das duas últimas a ser mais do que o triplo das duas primeiras. A gestão de crise de Montenegro só tem saldo positivo entre os entrevistados pela Aximage que nas últimas legistlativas votaram na AD. Entre os eleitores da coligação, 6% responderam que a atuação e liderança do primeiro-ministro foi muito positiva e 37% consideraram que foi positiva, superando os 33% que a viram como negativa e os 9% para os quais foi muito negativa..Muito pior é a avaliação dos eleitores dos principais partidos da oposição à capacidade do primeiro-ministro - que nesta terça-feira fez saber que prescindirá de tirar férias neste verão, dedicando-se à coordenação do seu Executivo e a responsabilidades enquanto líder do PSD. Entre os que votaram no Chega, apenas 5% dizem que a atuação de Montenegro é muito positiva e 13% que é positiva, muito menos do que os 47% que a consideram negativa e 35% que a veem como muito negativa. E pouco diferente é o veredicto dos eleitores do PS: 2% fazem uma avaliação muito positiva e 13% positiva, enquanto 45% dizem que é negativa e 37% que é muito negativa.O mau resultado do primeiro-ministro é transversal aos diferentes segmentos de participantes no Barómetro DN/Aximage, com os mais velhos (65 ou mais anos) a revelarem-se os mais críticos de todos. .Ficha técnica.Objetivo do Estudo: Sondagem de opinião realizada pela Aximage, Lda., para o DN relativa a barómetro político e temas da atualidade.Universo: Indivíduos maiores de 18 anos eleitores e residentes em Portugal.Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4). A amostra consiste em entrevistas efetivas: 501 entrevistas CAWI; 246 homens e 255 mulheres; 103 entre os 18 e os 34 anos, 125 entre os 35 e os 49 anos, 133 entre os 50 e os 64 anos e 140 para os 65 e mais anos; Norte 183, Centro 113, Sul e Ilhas 66, Área Metropolitana de Lisboa 139.Técnica: Aplicação online - CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - de um questionário estruturado, devidamente adaptado ao suporte utilizado, a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas. O trabalho de campo decorreu entre 20 e 21 de julho de 2026.Taxa de resposta: 93,30%.Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 4,4%.Responsabilidade do estudo: Aximage, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio..Oposição vê Montenegro sem férias de verão como um sinal de fraqueza.Luís Neves mantém silêncio e conta que Montenegro fique surdo às pressões .Ventura escreve a Montenegro a dizer que "tem de agir" no caso Luís Neves para manter "autoridade no Governo"