O ministro da Administração Interna, Luís Neves, tomou posse a 23 de fevereiro.
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, tomou posse a 23 de fevereiro.Gerardo Santos
Sociedade

PGR investiga caso que envolve Luís Neves sem recorrer à PSP, GNR ou Judiciária

Polícias não vão ser chamadas, “por ora”, a investigar no inquérito aberto depois de a Judiciária ter enviado relatório sobre o uso de atrelado que estava num armazém no Seixal
Carlos Ferro
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