Vitória de Carlos Eduardo Reis impediu reeleição do agora eurodeputado Paulo Cunha para mais um mandato à frente da distrital de Braga do PSD.
Vitória de Carlos Eduardo Reis impediu reeleição do agora eurodeputado Paulo Cunha para mais um mandato à frente da distrital de Braga do PSD.Leonardo Negrão
Política

Carlos Eduardo Reis: "Nunca envolvi Luís Montenegro neste ato eleitoral. Percebo quem o tenha feito"

Novo líder da distrital de Braga do PSD nega, em entrevista ao DN, ter sido eleito contra a direção nacional do partido. E aponta "ignorância" a quem o acusa de caciquismo pela votação em Barcelos.
Leonardo Ralha
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