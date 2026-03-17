Bruno Mascarenhas foi o cabeça de lista do Chega à Câmara de Lisboa.
Bruno Mascarenhas foi o cabeça de lista do Chega à Câmara de Lisboa.Reinaldo Rodrigues
Política

Bruno Mascarenhas quer liderar distrital de Lisboa do Chega

Vereador pressionado a renunciar por Rita Matias e pelo coordenador do Chega na Assembleia Municipal. Mafalda Livermore Guerra disse à CMTV que Marcelo Rebelo de Sousa pediu a sua exoneração.
Leonardo Ralha
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