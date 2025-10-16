Bloco defende-se de crítica nas coligações: “Melhorámos a representação que podíamos ter”

Jorge Costa, membro da Mesa Nacional e da Comissão Política do BE, conversou com o DN como parte integrante da Moção A, que é representada pelos elementos da coordenação. Ao lamento das várias moções opostas quanto a coligações pelo território, o ex-deputado assegura que essas “alianças permitiram que os partidos somassem nos respetivos eleitorados” e que foram “favoráveis, melhorando a representação que poderiam obter”, relembrando conquistas de lugares em Assembleia Municipal, apesar de só ter alcançado um vereador, no caso Carolina Serrão, em Lisboa.“Resultados foram baixos, isso aplica-se a Bloco e Livre. Estivemos perto de ter vereadores em Oeiras e Cascais. As convergências fizeram candidaturas mais fortes, com programas mais completos, mas as dificuldades foram transversais à esquerda”, assume, reconhecendo que “na conjuntura que não foi positiva para a esquerda o Bloco teve o pior resultado, um resultado mau.” Por isso mesmo, garante que na Comissão Política desta noite, onde se apresentarão justificações para os resultados autárquicos, está assumido que ficou aquém da expetativa a eleição.Em 2021, o Bloco tinha conseguido 159 representações em freguesias, agora ficou-se por 31. Passou de quatro vereadores para uma, em Lisboa, e também sofreu uma queda abrupta nos deputados municipais, de 94 para 17, incluindo neste número coligações com o Livre. Seis deputados municipais em listas próprias foram eleitos em Coimbra, Moita, Porto, Torres Novas, Horta e Vila do Porto.O antigo deputado desmistifica ainda a ideia de que o partido concorreu, maioritariamente, coligado, vincando que “o Bloco teve mais de 60 listas próprias."Catarina Martins foi aprovada em setembro como candidata presidencial. As moções que se apresentarão à Convenção de novembro querem garantias de que a campanha possa não ser prejudicial para as finanças do partido, já que só com 5% de votação poderia ficar custeada a ação. "O que nos importa na campanha é a sua mensagem, já vimos campanhas eleitorais, entre elas a última do atual Presidente da República, que foi feita de forma muito contida. Será nesse perfil, já não são precisos grandes outdoors ou comícios enormes. Não será problema o financiamento", comenta Jorge Costa. .Bloco de Esquerda aprova apoio a candidatura de Catarina Martins à presidência da República.Comissão Política do Bloco reúne quinta-feira para analisar resultados eleitorais