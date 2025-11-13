Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Fabian Figueiredo foi líder parlamentar do Bloco de Esquerda.
Fabian Figueiredo foi líder parlamentar do Bloco de Esquerda.Leonardo Negrão
Política

Bloco de Esquerda. Marisa Matias confirma que Fabian Figueiredo assume lugar parlamentar

Dirigente presta elogios ao ex-líder dos deputados bloquistas, também a Andreia Galvão, e assinala que a ideia de rotatividade era impraticável. Pureza já teve palavra a dizer na escolha de Fabian.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Parlamento
Bloco de Esquerda
Fabian Figueiredo
Marisa Matias
José Manuel Pureza
Andreia Galvão

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt