Barracas em Almada e Imigração são armas de arremesso autárquico

A campanha para as autárquicas arrancou na segunda-feira, os trabalhos parlamentares estão agora suspensos, mas os temas que decorrem da Assembleia da República são armas de arremesso. José Luís Carneiro, por volta das 5h00 da manhã desta quarta-feira, acompanhou Ana Mendes Godinho, Ana Sofia Martins e Vítor Ferreira, candidatos socialistas em Sintra, Oeiras e Amadora, e ripostou em relação às afirmações de Luís Montenegro, que colocara o PS e o PCP como responsáveis pelo “ressurgimento progressivo de barracas” em autarquias por estes governadas. “Responda se tem consciência que, por exemplo, nos terrenos do IHRU [Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana] em Almada, que são do Estado, estão a ser construídas habitações ilegais”, disse José Luís Carneiro, mencionando 800 construções provisórias, que lhe foram assinaladas por Inês de Medeiros, autarca socialista em Almada. “Que autoridade moral, que legitimidade tem o Governo, que tem a primeira responsabilidade nas respostas da habitação, para vir dizer que as barracas e construções precárias aparecem nas câmaras dos partidos socialista e comunista?”, questionou.Por seu turno, Paulo Raimundo, líder do PCP, afirmou que existem “2000 barracas, 2000 habitações degradadas em território do IHRU em Almada. É uma responsabilidade direta do Governo”, frisou, criticando a gestão do PS na autarquia, mas ilibando os socialistas na questão dos terrenos que são pertença do Estado Raimundo referiu que “existem 11.500 agregados familiares em condições indignas” em Lisboa, enquanto em Viana do Alentejo, autarquia recuperada ao PS em 2021, disse que a CDU cedeu “15 lotes a jovens no último mandato, por um valor entre 7200 e 10 500 euros para construção de casas”, o que considera ser “política a seguir.”Luís Montenegro, que está na reunião do Conselho Europeu em Copenhaga [ver mais nas páginas 20-21], abdica de entrar em campanha nesta fase. Hugo Soares foi ao Algarve e o secretário-geral do PSD deixou a garantia de que o primeiro-ministro irá a Faro na próxima semana, dada a importância do concelho para o partido nestas autárquicas, onde candidata Cristóvão Norte. Perto, em São Brás de Alportel, Hugo Soares retomou o tema da Lei da Imigração e o ataque ao PS. “Os imigrantes começarão a vir com regulação e humanismo. Lamento que o PS não tenha percebido o problema com que o país vive e que ontem [terça-feira] não tenha estado do lado da solução e tenha estado do lado da negação”, afirmou à RTP.José Luís Carneiro não largou o tema. “Houve oportunismo político na forma como o governo agendou esse tema para a altura das eleições autárquicas”, frisou, lamentando que “a habitação, agenda laboral e mobilidade é que estão no centro das preocupações das pessoas.” Nesse sentido, a bordo de um comboio da CP, pediu “explicações” a Miguel Pinto Luz, ministro da Habitação e Infraestruturas, sobre as “concessões nos serviços”. Isto enquanto Ana Mendes Godinho pedia “reforço público da linha de Sintra” e Ana Sofia Antunes a “ligação em Barcarena e Porto Salvo.”.Montenegro diz que barracas têm ressurgido mais em autarquias socialistas e comunistas.Carneiro acusa Montenegro de “grande desumanidade” ao associar barracas a municípios socialistas e comunistas