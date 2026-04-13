Atitude de Ana Abrunhosa "não honra a tradição do Partido Socialista"

"Não há nenhum equívoco a propósito do posicionamento do Partido Socialista" sobre a liberdade de imprensa, afirmou esta segunda-feira, 13 de abril, em declarações no Largo do Rato, o membro do Secretariado Nacional do PS André Moz Caldas, enquanto respondia a perguntas sobre a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, que retirou a confiança a um jornalista da Lusa.De acordo com Moz Caldas, o PS sempre respeitou a liberdade de imprensa, "quer no seu passado histórico, quer hoje e quer para o futuro", motivo pelo qual, argumentou, "uma atitude individual de um presidente de câmara não tem a capacidade para pôr em causa, no seu conjunto, a liberdade de imprensa"."O PS estará sempre do lado da liberdade de imprensa", insistiu, afirmado que "qualquer coisa que publicamente seja entendida como algo que o belisque, não honra a tradição do Partido Socialista".André Moz Caldas teceu estas considerações depois de ser questionado pelos jornalistas enquanto reagia à contratação, por parte do Governo, de uma empresa irlandesa – a NewsWhip – para fazer clipping de notícias.André Moz Caldas, na sequência de uma notícia dada pelo Correio da Manhã, acusou esta esta plataforma de criar "rankings individuais de jornalistas, classificando-os pelo número de notícias que produzem e pelo impacto que essas notícias têm". "A própria empresa descreve esta funcionalidade como monitorizar os jornalistas certos e identificar as vozes mais influentes. Perguntamos, para quê? Que interesse público é servido por uma lista classificada de jornalistas mantida pelo Estado?", questionou, de forma retórica..Sindicato dos Jornalistas acusa Ana Abrunhosa de violar a liberdade de imprensa."É inaceitável". IL/Coimbra acusa Abrunhosa de ameaçar liberdade de imprensa e exige que se retrate.“Traços de prepotência”. PCP acusa autarca de Coimbra de tentar condicionar jornalista da agência Lusa