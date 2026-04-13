André Moz Caldas garantiu, em declarações na sede do PS, que "o PS estará sempre do lado da liberdade de imprensa".
André Moz Caldas garantiu, em declarações na sede do PS, que "o PS estará sempre do lado da liberdade de imprensa".Foto: Leonardo Negrão
Política

Atitude de Ana Abrunhosa "não honra a tradição do Partido Socialista"

André Moz Caldas, do Secretariado Nacional do PS, defendeu que "uma atitude individual de um presidente de câmara não tem a capacidade para pôr em causa" a liberdade de imprensa.
Vítor Moita Cordeiro
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"Não há nenhum equívoco a propósito do posicionamento do Partido Socialista" sobre a liberdade de imprensa, afirmou esta segunda-feira, 13 de abril, em declarações no Largo do Rato, o membro do Secretariado Nacional do PS André Moz Caldas, enquanto respondia a perguntas sobre a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, que retirou a confiança a um jornalista da Lusa.

De acordo com Moz Caldas, o PS sempre respeitou a liberdade de imprensa, "quer no seu passado histórico, quer hoje e quer para o futuro", motivo pelo qual, argumentou, "uma atitude individual de um presidente de câmara não tem a capacidade para pôr em causa, no seu conjunto, a liberdade de imprensa".

"O PS estará sempre do lado da liberdade de imprensa", insistiu, afirmado que "qualquer coisa que publicamente seja entendida como algo que o belisque, não honra a tradição do Partido Socialista".

André Moz Caldas teceu estas considerações depois de ser questionado pelos jornalistas enquanto reagia à contratação, por parte do Governo, de uma empresa irlandesa – a NewsWhip – para fazer clipping de notícias.

André Moz Caldas, na sequência de uma notícia dada pelo Correio da Manhã, acusou esta esta plataforma de criar "rankings individuais de jornalistas, classificando-os pelo número de notícias que produzem e pelo impacto que essas notícias têm".

"A própria empresa descreve esta funcionalidade como monitorizar os jornalistas certos e identificar as vozes mais influentes. Perguntamos, para quê? Que interesse público é servido por uma lista classificada de jornalistas mantida pelo Estado?", questionou, de forma retórica.

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