Assembleia da República só elege um socialista para o Conselho de Estado

A eleição para os cinco representantes da Assembleia da República no Conselho de Estado teve o resultado previsto, tendo em conta o número de deputados dos partidos proponentes, com a lista conjunta do PSD e do Chega a eleger quatro representantes (Leonor Beleza, André Ventura, Carlos Moedas e Pedro Duarte), enquanto a lista do PS só colocou o cabeça de lista, Carlos César.Tendo a votação para o Conselho de Estado, integrada na eleição dos órgãos externos, que ficou marcada pela falha na eleição de Tiago Antunes (indicado pelo PS) para a Provedoria de Justiça, seguido o método de Hondt, bastaria que as bancadas do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS-PP não tivessem dissidências para impedir a eleição da segunda lista do PS, que era a antiga ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.Com os resultados da votação, que ainda não foram divulgados oficialmente, confirmou-se a manutenção no órgão consultivo da Presidência da República de Leonor Beleza, até agora indicada pelo antigo Chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, do líder do Chega, André Ventura, e do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Novidade será o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, enquanto Carlos César também se mantém no Conselho de Estado.Na anterior legislatura, a Assembleia da República elegeu, numa lista única, Pinto Balsemão e Carlos Moedas (PSD), Pedro Nuno Santos e Carlos César (PS) e André Ventura (Chega). O então secretário-geral do PS deixou de responder às convocatórias de Marcelo Rebelo de Sousa quando deixou a liderança do partido e o fundador do PSD faleceu no ano passado.O órgão consultivo da Presidência da República irá reunir nesta sexta-feira pela primeira vez desde a posse de António José Seguro. O atual Chefe de Estado anunciou nesta quinta-feira que escolheu os antigos ministros socialistas Alberto Martins e Nuno Severiano Teixeira, a cientista (e sua mandatária nacional nas eleições presidenciais) Maria do Carmo Fonseca, a antiga reitora da Universidade Católica Portuguesa Isabel Capeloa Gil e o professor catedrático Miguel Bastos Araújo, especialista em biodiversidade..Conselho de Estado. Seguro escolhe dois ex-ministros PS e figuras ligadas à academia e à investigação.As razões de José Luís Carneiro para abdicar de posição no Conselho de Estado em prol de Carlos César.Conselho de Estado. Seguro escolhe dois ex-ministros PS e figuras ligadas à academia e à investigação