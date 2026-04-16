Conselho de Estado. Seguro escolhe dois ex-ministros PS e figuras ligadas à academia e à investigação

O Presidente da República, António José Seguro, escolheu o antigo ministro e líder parlamentar do PS Alberto Martins e Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, entre os cinco membros do Conselho de Estado que lhe compete nomear.A cientista Maria do Carmo Fonseca, que foi mandatária nacional da candidatura de António José Seguro, Miguel Bastos Araújo, biogeógrafo e investigador distinguido com o Prémio Pessoa, e o professor universitário e antigo ministro Nuno Severiano Teixeira completam a lista."A tomada de posse dos novos membros do Conselho de Estado será amanhã [sexta-feira], 17 de abril, pelas 14h00, em cerimónia no Palácio de Belém", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.A primeira reunião do Conselho de Estado presidida por António José Seguro está marcada para uma hora depois, às 15:00 de sexta-feira, sobre segurança e defesa.Entre estes nomes, prevalecem perfis do meio académico. Há duas figuras do meio político ligadas ao PS: Alberto Martins, mais diretamente, foi líder parlamentar e membro do Secretariado Nacional do partido durante a liderança de António José Seguro; e Nuno Severiano Teixeira, que integrou governos de António Guterres e José Sócrates.Alberto Martins, licenciado em Direito e advogado, presidiu à Associação Académica de Coimbra, em 1969, durante as lutas estudantis contra a ditadura. Foi deputado, líder parlamentar do PS, ministro da Reforma do Estado, da Administração Pública e da Justiça nos governos de António Guterres e José Sócrates.Isabel Capeloa Gil, professora universitária, doutorada em Língua e Cultura Alemãs, é reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP) desde 2016. É também administradora não executiva da Fundação Calouste Gulbenkian, desde 2023.A cientista Maria do Carmo Fonseca, doutorada em Biologia Celular, é professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Co-fundou o Instituto de Medicina Molecular (iMM), instituto de investigação biomédica afiliado à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, da qual é atualmente presidente. Recebeu o Prémio Pessoa em 2010.Miguel Bastos Araújo, doutorado em Geografia, é investigador do Museu Nacional de Ciências Naturais em Madrid e professor nas universidades de Copenhaga e de Évora. Foi distinguido em 2018 com o Prémio Pessoa.Nuno Severiano Teixeira, doutorado em História das Relações Internacionais, é professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa, onde dirige o Instituto Português de Relações Internacionais. Foi ministro da Administração Interna e ministro da Defesa.Nos termos da Constituição, o Conselho de Estado é o órgão político de consulta do Presidente da República, presidido por este e composto pelos titulares dos cargos de presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais e pelos antigos presidentes da República.Para além destes membros, integra cinco cidadãos designados pelo Presidente da República, pelo período correspondente à duração do seu mandato, e cinco eleitos pela Assembleia da República, de harmonia com o princípio da representação proporcional, pelo período correspondente à duração da legislatura.A Assembleia da República fará hoje a eleição dos respetivos cinco conselheiros de Estado, a mais tardia de sempre, mais de dez meses depois do início da atual legislatura. .Nomeados vogais para conselhos superiores da Magistratura e dos Tribunais Administrativos e FiscaisO Presidente da República nomeou também esta quinta-feira o advogado Luís Filipe Carvalho Pereira e o juiz Artur Dionísio do Vale dos Santos Oliveira como vogais do Conselho Superior da Magistratura.Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado nomeou também jurista e professora universitária Ana Raquel Oliveira Pereira da Conceição e a advogada fiscalista Manuela Silva Marques como vogais do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.Nos termos da Constituição e da lei, compete ao Presidente da República nomear dois vogais do Conselho Superior da Magistratura e dois vogais do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.