Arquivado inquérito contra "gesto" de Mariana Mortágua no Parlamento

O pedido de inquérito apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP ao gesto de Mariana Mortágua no Parlamento, no passado dia 10 de dezembro, alegadamente dirigido ao deputado Paulo Núncio, foi arquivado.Este sábado, 10 de janeiro, foi comunicado que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados deliberou, no dia 7 de janeiro, considerar o pedido de inquérito "sem efeito, por se encontrar prejudicado pelo pedido de renúncia ao mandato" da deputada Mariana Mortágua, que foi aprovado pela comissão na mesma data. Recorde-se que a deputada do Bloco de Esquerda levantou a mão direita com o punho fechado, com exceção dos dedos indicador e mindinho, durante uma intervenção do deputado do CDS-PP Paulo Núncio, no Parlamento (ver fotografia).Esse gesto foi interpretado como dirigido a Paulo Núncio, que, em conjunto com o seu colega de partido e também deputado, João Pinho de Almeida, decidiram apresentar, a 15 de dezembro, ao Presidente da Assembleia da República, um requerimento de abertura de inquérito pelo ocorrido.O gesto de Mariana Mortágua "consubstancia um comportamento ofensivo, degradante e impróprio, incompatível com a dignidade e o decoro parlamentar", justificaram os requerentes.