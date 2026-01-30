Governos das regiões autónomas têm falado em discriminação.
Governos das regiões autónomas têm falado em discriminação.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

Açores e Madeira. Governo alarga dois meses a suspensão da prova de dívidas para uso do subsídio de mobilidade

Existirão negociações depois de os governos regionais terem apontado discriminações. Miguel Albuquerque chegou a acusar o ministro das Finanças. PS quer impedir que haja obrigação do comprovativo.
Frederico BártoloDN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Governo decidiu alargar até 31 de março a suspensão da comprovação de ausência de dívidas fiscais e contributivas para beneficiários do subsídio social de mobilidade (SSM) nos Açores e na Madeira, de forma a evitar problemas nos pagamentos.

A suspensão fora inicialmente definida até 31 de janeiro de 2026, mas, sabe o DN, existe uma negociação com os Governos regionais, o que poderá fazer com que certas condições venham a ser alteradas. Nomeadamente na forma como têm de ser apresentados os dados para se receberem os apoios.

Recorde-se que Miguel Albuquerque, presidente do Governo da Madeira (PSD/CDS-PP), afirmou na terça-feira que "as alterações no subsídio social de mobilidade foram feitas à revelia da região" e vincou mesmo que "toda a gente ficou estupefacta." A crítica do social-democrata foi dirigida especialmente ao Ministério das Finanças. Depois de falar em "retrocessos inúteis", Albuquerque apontou a Miranda Sarmento "uma intervenção delirante na Assembleia da República", criticando o desconhecimento de matérias.

Para o Governo, é assim crucial esticar até dia 31 de março a suspensão da aplicação de modo a que não fiquem prejudicados certos pagamentos através da plataforma eletrónica. Enquanto decorre a avaliação, portanto, os beneficiários continuarão a receber o reembolso do subsídio sem necessidade de apresentar documentos sobre dívidas fiscais ou contributivas, evitando atrasos e constrangimentos no acesso à ajuda.

No dia 6 de janeiro fora publicada uma alteração à portaria que definia o modo de proceder ao apuramento do valor do subsídio social de mobilidade, que introduziu como critério para acesso ao reembolso das passagens a "regularidade da situação contributiva e tributária do beneficiário, perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira". O Governo, a 7 de janeiro, descartou a apresentação de "qualquer certidão sobre a situação contributiva" porque "até final de janeiro esse mesmo processo seria feito de forma automática na plataforma."

Logo na altura, a medida gerou contestação dos governos regionais e dos partidos políticos dos Açores e da Madeira, que acusaram o Governo de discriminar os cidadãos das regiões autónomas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o documento, mas expressou dúvidas sobre a exigência de comprovativos, considerando que essa informação já estava na posse do Estado e seria uma limitação adicional a um subsídio que considerou relevante. Depressa o Executivo contornou, respeitando a indicação do Presidente.

Criado em 2015, o subsídio social de mobilidade prevê a atribuição de um reembolso a residentes, residentes equiparados e estudantes das duas regiões autónomas, que resulta da diferença entre o custo elegível da passagem, paga na íntegra pelo passageiro, e a tarifa máxima suportada pelo residente, definida por portaria.

Nos Açores, a tarifa máxima suportada pelos residentes nas viagens (ida e volta) para o continente é de 119 euros e a suportada pelos estudantes é de 89 euros, havendo um limite de 600 euros no custo elegível da passagem.

Nas ligações entre a Madeira e o continente, a tarifa máxima para os residentes é de 79 euros e a dos estudantes de 59 euros, com um limite de custo elegível das passagens de 400 euros na ilha da Madeira e de 500 euros no Porto Santo.

Emanuel Câmara, deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, salientou que o grupo parlamentar socialista recorreu ao agendamento potestativo para discutir, a 18 de fevereiro, a alteração ao novo regime, considerando que este "penaliza e discrimina negativamente os portugueses das ilhas, comparativamente aos que residem no território continental."

O PS defende a eliminação desta obrigatoriedade de "comprovar a inexistência de dívidas ao Estado", ainda "a abolição da redução de 50% no teto das viagens (passou de 400 para 200 euros) quando os trajetos são comprados isoladamente, bem como a garantia de que os madeirenses apenas pagam os 79 euros (59 euros para os estudantes) na compra da viagem, sem mais burocracias e sem necessidade de reembolsos", detalham em comunicado os socialistas.

“É urgente resolver esta trapalhada criada pelo Governo da República PSD/CDS. Não aceitamos este ataque aos direitos dos madeirenses e dos açorianos e, como tal, é fundamental que todos os partidos se unam com vista à reversão destas alterações”, vincou Emanuel Câmara a terminar o comunicado.

Também o CDS já se tinha pronunciado contra e avisara que iria recorrer para o Tribunal Constitucional.

Governos das regiões autónomas têm falado em discriminação.
Albuquerque diz que declarações de Montenegro sobre subsídio de mobilidade são "ofensivas"
Governos das regiões autónomas têm falado em discriminação.
Subsídio de mobilidade nas ilhas está online e CDS pede inconstitucionalidade
Governo
Miguel Albuquerque
Viagens
CDS-PP
Partido Socialista
Ilhas
Miranda Sarmento
Regiões autónomas
subsídio mobilidade
comprovativo não dívida

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt