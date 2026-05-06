Luís Montenegro acompanhado pela militante n.º 2 do partido, Conceição Monteiro, e Marcelo Rebelo Sousa na festa do 52.º aniversário do PSD.
Luís Montenegro acompanhado pela militante n.º 2 do partido, Conceição Monteiro, e Marcelo Rebelo Sousa na festa do 52.º aniversário do PSD.FOTO: LEONARDO NEGRÃO
Política

Aniversário do PSD. “Netinho” Marcelo voltou a casa pela “avó” Conceição

Homenagem a Conceição Monteiro, militante n.º 2 do PSD, levou ex-Chefe de Estado a participar na cerimónia dos 52 anos dos sociais-democratas.
Leonardo Ralha
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