Ana Mendes Godinho candidatou-se a Sintra.
Ana Mendes Godinho candidatou-se a Sintra.Foto: Gerardo Santos
Política

Ana Mendes Godinho no Secretariado Nacional de José Luís Carneiro

Antiga ministra do Trabalho será uma das novidades do núcleo mais próximo de aconselhamento do secretário-geral. Larga maioria dos nomes mantém posição, apurou o DN.
Frederico Bártolo
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Pedro Nuno Santos
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Ana Mendes Godinho
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