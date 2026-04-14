Ana Catarina Mendes, Francisco Assis e Sérgio Sousa Pinto têm última reunião do Secretariado Nacional do PS

Esta quarta-feira, ao final da tarde, acontece a última reunião do Secretariado Nacional do Partido Socialista com os órgãos atualmente eleitos. No domingo, a reunião da Comissão Nacional, em dia de aniversário do partido, nomeará formalmente os novos integrantes do órgão que funciona como aconselhamento próximo a José Luís Carneiro em variadas matérias.Francisco Assis assumiu, publicamente, a indisponibilidade para continuar no cargo que se reúne frequentemente, dada a presença europeia que tem de garantir. A eurodeputada Ana Catarina Mendes, em sentido semelhante, vai também sair do órgão consultivo. Ambos tinham pastas relacionadas com Direitos Internacionais, abordando ainda Migrações e Direitos Humanos. Sérgio Sousa Pinto não tinha qualquer pelouro, focando-se mais na leitura política e rumo estratégico do partido, mas também não tivera a maior disponibilidade para frequentar o Secretariado. Pedro Costa, que foi um dos proponentes da moção mais crítica no último Congresso, também sairá do Secretariado Nacional. Todos estes nomes, que têm algum lastro no PS, estão indicados para a Comissão Política Nacional, que, como se sabe, também tem indicações que vêm das várias concelhias e federações distritais do PS.Inês de Medeiros é outro nome que sairá, tudo indica, do Secretariado. A presidente da Câmara Municipal de Almada vai liderar a Comissão Nacional - que é o órgão deliberativo máximo entre Congressos, competindo-lhe estabelecer a linha da atuação do partido, nomeadamente na esfera da sua ação política, e velar pela sua aplicação - e há a tendência de os militantes não acumularem funções em órgãos distintos.Como o DN avançou, Ana Mendes Godinho, antiga ministra do Trabalho e Segurança Social, estará no novo Secretariado Nacional, aconselhando Carneiro em matérias de contribuições fiscais e direitos laborais, e Luísa Salgueiro, presidente da câmara de Matosinhos, terá papel importante nos trabalhos relativos à descentralização de competências e poder local. Continuarão Filipe Santos Costa, para Economia e Empresas, e André Moz Caldas, na Justiça, como conselheiros próximos, prosseguindo ainda João Torres, deputado, Luís Parreirão, Jamila Madeira, Marcos Perestrello, este com a área da Defesa a seu cargo, e Ricardo Costa, candidato derrotado em Guimarães nas Autárquicas.Na Saúde, Rosa Matos e Maria Antónia Almeida Santos tiveram um balanço positivo para prosseguir. No Secretariado está ainda por inerência o presidente Carlos César e as líderes da Juventude Socialista e das Mulheres Socialistas, Sofia Pereira e Carla Eliana Tavares, respetivamente.Relembre-se que para a Comissão Política Nacional - que é, por sua vez, o órgão deliberativo do partido no intervalo das reuniões da Comissão Nacional - além dos já referidos Sérgio Sousa Pinto, Francisco Assis, Pedro Costa e Ana Catarina Mendes, Carneiro também conta com Alexandra Leitão, Marta Temido, Duarte Cordeiro, Mariana Vieira da Silva e Fernando Medina, todos com experiência em ministérios e apontados, noutras alturas, a um destaque de relevo no PS. Em alguns casos, as indicações das concelhias dirigiram as nomeações, noutros Carneiro endossou convites, sensibilizando querer contar com vários contributos para adotar reformas para o país. .José Luís Carneiro nomeia Duarte Cordeiro, Fernando Medina e Alexandra Leitão para a Comissão Política.Ana Mendes Godinho no Secretariado Nacional de José Luís Carneiro .Francisco Assis anuncia que não continua no Secretariado Nacional do PS