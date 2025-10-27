Salário mínimo sobe para 920 euros, mas PM não está disponível para aumento extraordinário nas pensões

Luís Montenegro, o primeiro-ministro, respondeu a Mariana Mortágua, do BE, dizendo que "as rendas moderadas em Portugal, no conceito deste governo, começam em 400 euros e acabam em 2300, porque nós governamos a pensar naqueles que vivem em territórios de baixa densidade, naqueles que vivem em cidades pequenas e médias e também governamos para aqueles que vivem nas grandes cidades".Minutos antes, a deputada acusou o governo de querer fazer um "choque de habitação", assumindo que o valor de referência de renda moderada é 2300 euros.