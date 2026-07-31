65 dos 86 projetos do PRR da Justiça estão integralmente concluídos
Foto: Gerardo Santos
Política

65 dos 86 projetos do PRR da Justiça estão integralmente concluídos

Em causa investimento de 311,9 milhões de euros destinado à modernização tecnológica, transformação digital e reforço da capacidade de resposta das instituições que integram o sistema de Justiça.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

O Ministério da Justiça apresentou um balanço da execução do PRR na área da Justiça, adiantando que se encontram integralmente concluídos 65 dos 86 projetos previstos (76%), com uma execução financeira de 92%, sendo que todas as 11 metas de desembolso foram cumpridas e aprovadas pela Comissão Europeia.

No total, trata-se de um investimento de 311,9 milhões de euros destinado à modernização tecnológica, à transformação digital e ao reforço da capacidade de resposta das instituições que integram o sistema de Justiça.

"Os investimentos realizados traduzem-se em benefícios concretos para os cidadãos e para as empresas, através de serviços mais rápidos, processos mais digitais e uma maior interoperabilidade entre organismos. Ao mesmo tempo, reforçam a capacidade tecnológica e operacional das entidades do sistema de justiça em áreas como a da investigação criminal, da medicina legal, da proteção da propriedade industrial e da prevenção da corrupção, entre outras", frisou o ministério num comunicado enviado às redações.

No total, foram concretizadas mais de 40 ligações de interoperabilidade entre sistemas, plataformas e organismos da Justiça, "reduzindo burocracia, acelerando a circulação de informação e contribuindo para serviços públicos mais modernos, eficientes e seguros".

Dos 311,9 milhões de euros de investimento previstos para a Justiça no âmbito do PRR, 98% já se encontram contratualizados (306,4 milhões de euros), estando os restantes 2% em fase de contratação (2,5 milhões) ou de lançamento de procedimentos (3 milhões).

"O Ministério da Justiça prossegue a conclusão dos projetos em curso, assegurando, assim, a concretização integral dos investimentos previstos no PRR. Os investimentos realizados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência estão a transformar a Justiça, tornando-a mais digital, mais eficiente e mais próxima dos cidadãos. Os projetos já concluídos traduzem-se em serviços mais rápidos, processos mais simples, maior articulação entre organismos e uma resposta mais eficaz às necessidades dos cidadãos, das empresas e dos profissionais da Justiça, reforçando a capacidade do sistema para responder aos desafios do presente e do futuro", pode ler-se.

65 dos 86 projetos do PRR da Justiça estão integralmente concluídos
PRR. Ministro assegura que nenhum euro ficará por investir ou será devolvido
65 dos 86 projetos do PRR da Justiça estão integralmente concluídos
Instituições alertam para mil equipamentos sociais do PRR por concluir e pedem mais prazo
65 dos 86 projetos do PRR da Justiça estão integralmente concluídos
PRR: Ministro assegura financiamento para obras nas 451 escolas transferidas para os municípios
Justiça
Ministério da Justiça
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
Diário de Notícias
www.dn.pt