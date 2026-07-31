65 dos 86 projetos do PRR da Justiça estão integralmente concluídos

O Ministério da Justiça apresentou um balanço da execução do PRR na área da Justiça, adiantando que se encontram integralmente concluídos 65 dos 86 projetos previstos (76%), com uma execução financeira de 92%, sendo que todas as 11 metas de desembolso foram cumpridas e aprovadas pela Comissão Europeia.No total, trata-se de um investimento de 311,9 milhões de euros destinado à modernização tecnológica, à transformação digital e ao reforço da capacidade de resposta das instituições que integram o sistema de Justiça. "Os investimentos realizados traduzem-se em benefícios concretos para os cidadãos e para as empresas, através de serviços mais rápidos, processos mais digitais e uma maior interoperabilidade entre organismos. Ao mesmo tempo, reforçam a capacidade tecnológica e operacional das entidades do sistema de justiça em áreas como a da investigação criminal, da medicina legal, da proteção da propriedade industrial e da prevenção da corrupção, entre outras", frisou o ministério num comunicado enviado às redações.No total, foram concretizadas mais de 40 ligações de interoperabilidade entre sistemas, plataformas e organismos da Justiça, "reduzindo burocracia, acelerando a circulação de informação e contribuindo para serviços públicos mais modernos, eficientes e seguros".Dos 311,9 milhões de euros de investimento previstos para a Justiça no âmbito do PRR, 98% já se encontram contratualizados (306,4 milhões de euros), estando os restantes 2% em fase de contratação (2,5 milhões) ou de lançamento de procedimentos (3 milhões). "O Ministério da Justiça prossegue a conclusão dos projetos em curso, assegurando, assim, a concretização integral dos investimentos previstos no PRR. Os investimentos realizados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência estão a transformar a Justiça, tornando-a mais digital, mais eficiente e mais próxima dos cidadãos. Os projetos já concluídos traduzem-se em serviços mais rápidos, processos mais simples, maior articulação entre organismos e uma resposta mais eficaz às necessidades dos cidadãos, das empresas e dos profissionais da Justiça, reforçando a capacidade do sistema para responder aos desafios do presente e do futuro", pode ler-se..PRR. Ministro assegura que nenhum euro ficará por investir ou será devolvido.Instituições alertam para mil equipamentos sociais do PRR por concluir e pedem mais prazo.PRR: Ministro assegura financiamento para obras nas 451 escolas transferidas para os municípios