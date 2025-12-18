12 candidatos disputam maior corrida da história em Presidenciais em Portugal

Fechou esta tarde de quinta-feira o prazo para a entrega das candidaturas presidenciais para as eleições de 18 de janeiro de 2026. Joana Amaral Dias, do ADN, foi a última a dirigir-se ao Tribunal Constitucional para endossar as 7500 assinaturas necessárias para o sufrágio. Assim, serão 12 os candidatos presidenciais, o que torna esta a corrida a mais concorrida da história em Portugal. Supera o valor de 2016, quando dez concorrentes cobiçaram o lugar deixado vago por Cavaco Silva, em fim de mandato. Nessa altura, estavam representados quatro partidos políticos e seis independentes. Em 2026, essa é uma das grandes alterações já que os partidos políticos quiseram representar-se em força, associando-se a um candidato respetivo, com história no partido: o Bloco de Esquerda apoia Catarina Martins, ex-coordenadora, o PCP António Filipe, antigo deputado, o Livre o atual deputado Jorge Pinto. O PS validou António José Seguro e o PSD Marques Mendes, ambos antigos líderes dos respetivos partidos. João Cotrim de Figueiredo tem a Iniciativa Liberal, que liderou, a seu lado, e André Ventura é o único a concorrer enquanto dirigente máximo de partido, neste caso no Chega. Joana Amaral Dias está filiada no ADN. O CDS-PP associou-se a Marques Mendes e, no Parlamento, só JPP e PAN não declararam apoios.Estão quatro independentes a correr em direção a Belém, embora, em julho, ainda estivessem mais de uma dezena de nomes com pré-candidatura avançada. Henrique Gouveia e Melo, militar e ex-almirante da Marinha, é o mais forte dos nomes e um dos candidatos à segunda volta. André Pestana, que esteve ligado a movimentos de esquerda, Humberto Correia e Manuel João Vieira são outros a correr fora da esfera partidária.Manuela Magno, ao DN, assume que vai ficar fora do sufrágio. “Precisava de mais 1700 assinaturas, logo não posso formalizar. Há 20 anos entreguei 7700 candidaturas e fui chumbada porque algumas não estavam anexadas, agrafadas. Não cheguei ao boletim de voto. Mas agora foi ainda mais difícil recolher assinaturas por dois motivos: as pessoas dizem-me na rua que estão fartas de eleições e nem sequer querem ouvir falar de políticos. E, depois, a chave móvel digital, que poderia vir a facilitar o processo, apenas dificulta. Ora por falta de código, ora por falta de leitor”, lamenta a cientista licenciada em Física Nuclear. Está filiada no Volt desde 2024, mas diz-se independente: “O Volt identificou-se comigo, com o trabalho social, e partilhamos ideias. Estou filiada desde 2024, mas não me deram nem um euro. Nem eu queria. Decidi que iria candidatar-me em novembro de 2022.” Critica a “falta de igualdade de oportunidades ao cidadão comum” e refere que fez queixa ao Ministério da Administração Interna: “Saíram 180 proponentes da minha candidatura no site do portal da candidatura em outubro, muitos meses depois de se terem associado. É regra da lei eleitoral só terem dez dias para o alterar.” Sem “saber onde votar ainda”, admite que pode, “pela primeira vez” optar pelo “voto útil entre Seguro e Marques Mendes”, deixando críticas ao estatuto do social-democrata adquirido como comentador.Agora, as assinaturas terão de ser validadas para prosseguir os trâmites legais. O Livre, face a ser a última candidatura a ter sido apresentada e a ter uma menor base participativa em várias zonas do território, teve na chave móvel digital um aliado para consolidar a candidatura.Conheça o perfil de cada candidatoAndré PestanaProfessor e líder do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P), foi dos primeiros candidatos a anunciar a intenção de concorrer a Belém. Tem 48 anos e um passado político ligado a partidos de esquerda.André VenturaO presidente do Chega assume a candidatura apoiada pelo partido. É a segunda vez que se candidata à Presidência da República. Em 2021 ficou no terceiro lugar, com um pouco menos de 500 mil votos.António FilipeEx-deputado do PCP, 62 anos, é membro do partido desde 1983. Jurista e professor universitário, entrou na corrida presidencial apoiado pela CDU. António José SeguroAntigo secretário-geral do PS, esteve afastado da vida política após sair da liderança do partido (que agora o apoia). Depois de ter sido comentador televisivo, decidiu avançar para a corrida a Belém. Além da política, é professor universitário.Catarina MartinsA antiga líder do BE e atual eurodeputada, era a única mulher nestas presidenciais, até Joana Amaral Dias ter oficializado a candidatura. Aos 52 anos, tentará um melhor resultado que o de Marisa Matias em 2021 (quinto lugar).Henrique Gouveia e MeloO almirante na reserva ficou conhecido por liderar a task force de vacinação da covid-19. Não é apoiado por nenhum partido. Entrou como principal favorito, mas tem descido nas sondagens.Humberto CorreiaNatural de Olhão, o pintor e autor entregou 9 mil assinaturas. Concorreu em 2017 à autarquia de Faro e agora quer chegar a Belém.Joana Amaral DiasFoi a última candidata a entregar as assinaturas junto do TC. Tornou-se no 12.º nome a fazê-lo. É apoiada pelo ADN, pelo qual foi cabeça de lista por Lisboa nas legislativas.João Cotrim FigueiredoO antigo líder da IL foi o primeiro a entregar as assinaturas no TC. É apoiado pelo partido que liderou, após Mariana Leitão ter desistido da candidatura.Jorge PintoDe entre os 12 nomes, o candidato apoiado pelo Livre foi o último a anunciar a sua candidatura. Aos 38 anos, é o mais jovem candidato nestas presidenciais. É deputado do Livre desde 2024.Luís Marques MendesO antigo líder do PSD (partido do qual se desfiliou quando disse ser candidato) é apoiado pelos sociais-democratas e pelo CDS. Foi o primeiro candidato a anunciar-se como tal, logo a 6 de fevereiro. O também conselheiro de Estado (desde 2016) foi ainda deputado do PSD e ministro em dois governos. Manuel João vieiraO músico, rosto dos Ena Pá 2000 e dos Irmãos Catita, já foi candidato anteriormente. A primeira vez que o fez foi em 2001. 