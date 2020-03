Ministro da Educação: "Este é o maior desafio na Europa para os sistemas educativos depois da II Guerra Mundial" 

"Este é o maior desafio na Europa para os sistemas educativos depois da II Guerra Mundial". A declaração foi feita por Tiago Brandão Rodrigues, durante o Jornal da Tarde, da RTP, este domingo. O ministro da Educação agradeceu a toda a comunidade escolar a responsabilidade com que estão a enfrentar a pandemia do covid-19 e que levaram ao encerramento de todos os estabelecimentos de ensino, de todos os anos, em Portugal, há uma semana.

Questionado sobre a possibilidade de revisão da data do final do ano letivo, o responsável pela pasta da Educação disse que "seria completamente irresponsável falar sobre o que aí vem". "Quem norteia a atividade do dia-a-dia é o primeiro-ministro e as autoridades de saúde. Seria muito irresponsável estar a dar orientações ou recomendações", declarou.

O ministro da Educação garantiu ainda que as escolas têm-se adaptado à época, por um lado mantendo o ensino à distância e por outro continuando com as suas obrigações sociais. Exemplo disso serão as 5500 refeições diárias que são asseguradas aos alunos carenciados, segundo Tiago Brandão Rodrigues,

Estão também a ser trabalhadas soluções com as câmaras municipais, as forças de segurança, as televisões e os CTT para continuar a desenvolver mecanismos de apoios aos estudantes em casa. "Estamos a tentar não deixar ninguém para trás", disse, apesar de admitir que há alunos e até professores que não têm acesso a um computador em casa, por exemplo.