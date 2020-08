Ministério da Saúde anuncia investigação ao surto no lar de Reguengos

Diretor da ARS Alentejo nunca viu os utentes do lar. "Eu sou gestor, não estava ali como médico"

"Existem vários documentos que foram enviados ao Ministério da Saúde" e que avaliam a resposta ao surto de covid-19 no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz, indicou a ministra da Saúde, Marta Temido, nesta quarta-feira, em conferência de imprensa. Estes documentos contam versões diferentes do mesmo acontecimento, algumas contraditórias, por isso, a tutela decidiu, no início desta semana, abrir um processo através da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde para analisar e apurar "eventuais responsabilidades".

O surto do lar em Reguengos de Monsaraz foi a maior cadeia de transmissão do novo coronavírus descoberta em estruturas residências para idosos, em Portugal: provocou 162 casos e a morte a 18 pessoas - 16 utentes, uma funcionária de 42 anos e um homem da comunidade. Motivou ainda várias criticas à capacidade de ação dos responsáveis pela gestão da crise e ao Governo, nomeadamente, à ministra da Segurança Social, que confessou não ter lido o relatório da situação elaborado pela Ordem dos Médicos, o que levou à necessidade de António Costa defender Ana Mendes Godinho.

No documento da Ordem dos Médicos, a que o DN teve acesso, é sugerido que "vários doentes estiveram alguns dias sem fazer a terapêutica habitual por não haver ninguém que a preparasse ou administrasse".

Ou seja, "ficaram por administrar fármacos tão importantes como a varfarina" (medicamento do grupo dos anticoagulantes usado para evitar tromboses), "por se desconhecerem as prescrições (ausência de processos clínicos organizados e atualizados), ou insulina por falta de canetas". São ainda descritas situações de desidratação e de médicos traumatizados.

Além do relatório da Ordem dos Médicos, o único cujo conteúdo foi divulgado, também a Administração Regional de Saúde do Alentejo, a Administração Central do Sistema de Saúde e o Ministério Público abriram inquéritos sobre o mesmo caso.

A estas entidades junta-se agora a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde a pedido do ministério no início desta semana, avançou Marta Temido.

"O Ministério da Saúde, com os documentos que recebeu, acionou a sua estrutura inspetiva - a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde -, pedindo a avaliação das responsabilidades dos intervenientes na área da saúde. Interessa-nos perceber quais são os aspetos que merecem da nossa parte uma responsabilidade específica, designadamente em termos de melhoria de procedimentos e eventualmente em termos de responsabilidades disciplinares", explicou a responsável pela pasta da Saúde, durante a conferência de imprensa sobre a evolução da situação epidemiológica do país.

Marta Temido acrescentou ainda que compreende e acompanha "a sensibilidade que se gera em torno desta situação, porque ela envolve os mais vulneráveis, envolve mortos", mas pede tempo para as autoridades competentes fazerem a avaliação do caso.

ERS "disponível para colaborar"

Uma das hipóteses que tem sido levantadas, nomeadamente pelo ex-presidente da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), Rui Nunes, é que este organismo possa colaborar de forma mais ativa na fiscalização das condições sanitárias dos lares daqui em diante.

A ministra da Saúde lembra que apesar de ser "possível que a tutela seja atribuída a outras entidades", a "ERS é uma entidade que tem um âmbito de setor da saúde. Quando falamos em estruturas residenciais para idosos, estamos, no contexto atual, a falar de apoio social, e é muito importante que isto não se perca de vista".

Já a ERS, questionada pelo DN com esta possibilidade, diz que "está sempre disponível para cooperar com outras entidades, no sentido de garantir os direitos de acesso aos cuidados de saúde, à prestação de cuidados de saúde de qualidade e os demais direitos dos utentes".

Ministra destaca "evolução positiva" nos lares

Apesar das atenção que o caso de Reguengos tem gerado e da contínua preocupação com as estruturas residenciais, "neste momento nós temos uma evolução positiva daquilo que são os casos detetados de covid-19 [em lares]", apontou Marta Temido, nesta quarta-feira.

"Foi determinado no final do mês de junho que estas instituições iriam manter-se em vigilância", acrescentou a ministra da Saúde, garantindo que têm vindo a realizar-se as visitas das autoridades de saúde para "antecipar problemas", tal como foi decretado.

"Até ao final do mês estão previstas visitas a quase mil lares - de um universo de 2600 de que o ministério tem conhecimento - e já se realizaram 500 visitas", concretizou a governante.

Há, neste momento, 69 estruturas residenciais para idosos com casos positivos de covid-19 e um total de 563 utentes infetados.