"Fracasso clamoroso". CDS critica planeamento do regresso às aulas

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, condena falta de respostas do governo

"O planeamento para o regresso do ano escolar é um fracasso clamoroso por parte do Governo, porque gerou nas famílias um enorme receio e incerteza face à retoma das aulas presenciais", declarou esta segunda-feira Francisco Rodrigues dos Santos, à margem duma visita à 54.ª Edição da Capital do Móvel - Feira de Mobiliário e Decoração - Associação Empresarial de Paços de Ferreira, que está a decorrer na Alfândega do Porto.

Francisco Rodrigues dos Santos reiterou que não é com os apelos da ministra da Presidência, dizendo que as famílias podem estar "sossegadas e ter confiança, que os portugueses vão acreditar piamente e quase fazendo um juízo de fé nas suas palavras, quando a atitude do Governo corre completamente em sentido contrário".

"Estamos a uma semana do início das aulas e há um conjunto de respostas que ainda não foram dadas pelo Governo", criticou Francisco Rodrigues dos Santos, recordando que o CDS colocou na semana passada "seis perguntas" ao Governo, mas que pelo menos em quatro ainda não foi dada "uma única palavra".

Vários especialistas, políticos e parceiros sociais voltam hoje a reunir-se, agora no Porto, para analisar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, com as apresentações em transmissão aberta pela primeira vez.

As questões que o líder do CDS refere que não foram respondidas pelo Governo estão relacionadas com o facto de ainda não haver respostas sobre as regras para os alunos "doentes de risco no âmbito da covid-19" e com "necessidades especiais", ou as regras para o transporte [público ou escolar] dos estudantes para as escolas e ainda sobre quando vão ser entregues os computadores ou 'tablets' para os alunos poderem acompanhar o ensino à distância.

