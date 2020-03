Costa: "Se alguém se excedeu, foi o ministro das Finanças da Holanda"

"Se alguém se excedeu, foi o ministro das Finanças da Holanda", disse António Costa, em resposta à pergunta de um jornalista sobre se o primeiro-ministro se teria excedido quando classificou como "repugnante" a declaração do ministro das Finanças holandês, Wopke Hoekstra, sobre verificar as contas de Itália e de Espanha e perceber porque não têm condições financeiras para fazer frente à pandemia. Costa repetiu: "É repugnante, é mesmo repugnante".

Hoekstra afirmou, numa videoconferência com homólogos dos 27, que a Comissão Europeia devia investigar países, como Espanha, que afirmam não ter margem orçamental para lidar com os efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus, apesar de a zona euro estar a crescer há sete anos consecutivos, segundo fontes europeias citadas na imprensa europeia.

"Não há nenhum país da UE que esteja preparado, à partida, para enfrentar uma situação como esta pandemia", disse o primeiro-ministro, à margem de uma visita, em Matosinhos, às unidades industriais que adaptaram a sua atividade para produzir equipamentos médicos considerados essenciais para o combate à covid-19, como ventiladores.

"É preciso não ter a menor noção do que é viver no mercado interno para alguém ter a ilusão que pode resolver o problema da pandemia na Holanda se esta não se resolver em Itália ou em Espanha".

"Estar numa União [Europeia] a 27 não é viver por si só, é partilhar com os outros as dificuldades e as vantagens", disse Costa.

"Agora não se trata de economia ou de empregos, mas de salvar vidas humanas. Por isso é mesmo repugnante o que o ministro das Finanças da Holanda disse", frisou.

"Não foi a Espanha que criou o vírus"

"Se não nos respeitamos uns aos outros e se não compreendemos que, perante um desafio comum, temos de ter capacidade de responder em comum, então ninguém percebeu nada do que é a União Europeia", frisou, na sua primeira declaração.

O primeiro-ministro considerou ser "boa altura" de todos na União "compreenderem que não foi a Espanha que criou o vírus" ou "que importou o vírus", salientando que "se algum país da UE pensa que resolve o problema do vírus deixando o vírus à solta noutro país, está muito enganado".