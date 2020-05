Santuário de Fátima "surpreendido" com declarações da ministra da Saúde pondera realizar 13 de maio

O Santuário de Fátima foi "surpreendido" com declarações da ministra da Saúde sobre as celebrações do 13 de Maio e promete tomar uma posição, "em princípio já amanhã". "Fomos apanhados de surpresa e estamos a avaliar a situação no sentido saber o que é possível a realização das cerimónias e em que condições", disse ao DN Carmo Rodeia, assessora do Santuário.

Em entrevista ao Jornal da Noite da SIC, Marta Temido, admitiu a possibilidade das celebrações aconteceram, desde que cumpridas as regras sanitárias, como o distanciamento social."Se essa for a opção de quem organiza as celebrações, de organizar uma celebração do 13 de Maio onde possam estar várias pessoas, desde que sejam respeitadas as regras sanitárias, isso é uma possibilidade", disse a governante, quando questionada sobre Fátima, depois de comentar as celebrações do 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, que levaram milhares de pessoas à Alameda (Lisboa)

Segundo Marte Temido, cada organizador de uma iniciativa tem de fazer um juízo de valor sobre aquilo que entende que sejam os riscos que vai correr.

O Santuário de Fátima irá debater o assunto durante o dia de hoje, para que possa ser tomada uma posição o mais breve possível - "em princípio, já amanhã [segunda-feira]" -, uma vez que faltam apenas 10 dias para o evento que envolverá sempre milhares de pessoas., mas longe das 650 mil que anualmente enchem o recinto no 13 de Maio.

A Igreja Católica já tinha optado por um dia de celebrações sem fiéis. O bispo de Leiria-Fátima, António Marto, referiu mesmo, em abril que o cancelamento das peregrinações era "um ato de responsabilidade pastoral e também um profundo ato de fé" e que não poderia permitir que o santuário se transformasse num "foco de contágio".

Já este domingo, o Cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, defendeu a manutenção da suspensão das celebrações comunitárias, alertando que o fim do estado de emergência não significa o fim da pandemia de covid-19 nem do perigo de ela alastrar. Segundo o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, é necessário manter a suspensão das celebrações comunitárias, "a bem da saúde pública", pois "o fim do estado de emergência não significou o fim da pandemia e do grande perigo de ela alastrar", se não se mantiver "o cuidado necessário", afirma o cardeal-patriarca numa nota ao clero da diocese, publicada este domingo na página do Patriarcado de Lisboa na internet.

Marta Temido: "Não se confundam peregrinos com celebrantes"

Já este domingo, na conferência de imprensa que faz o ponto da situação epidemiológica, Marta Temido quis precisar alguns eventos podem ser autorizados". Sobre o 13 de maio, em específico, apelou a que não se confundam "peregrinos e celebrantes".

"O Ministério da Saúde pretende explicitar que há uma diferença entre peregrinos e celebrantes", diz Marta Temido na conferência de imprensa, lembrando que a Igreja Católica já tinha decidido que este ano a cerimónia seria realizada dentro da Basílica e transmitida pela televisão, "num contexto de prudência". "Estamos totalmente disponíveis para ajudar".

Marta Temido disse ainda que, à luz do decreto aprovado na sexta-feira, podem ser "autorizados determinados eventos".

Com o estado de Emergência a dar lugar ao estado de Calamidade, as restrições públicas e para eventos ao ar livre mudaram e a realização das celebrações com fiéis passou a ser uma possibilidade.