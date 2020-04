Saiba quantos casos de coronavírus há em cada concelho de Portugal

Os concelhos de Lisboa e Porto têm respetivamente 754 e 730 casos de covid-19 confirmados, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira.

A capital, que regista o maior número de casos, tem mais 55 do que no dia anterior, enquanto o Porto assinalou mais 41.

No total, Portugal já registou 12.442 casos confirmados e 345 mortes devido ao covid-19.

No boletim apresentado nesta terça-feira seguem-se Vila Nova de Gaia com 551, Gondomar com 528, Maia com 465, Matosinhos com 416, Braga com 407, Valongo 387, Sintra com 299, Ovar com 247, Coimbra com 233, Santa Maria da Feira com 231, Cascais com 203, Aveiro com 151, Vila Nova de Famalicão com 150, Guimarães com 147, Oeiras com 142, Loures com 134, Vila Real com 132, Almada com 130, Paços de Ferreira com 112, Paredes com 110, Seixal 109, Amadora com 108, Felgueiras com 108 e Barcelos com 103. Estes são os concelhos com mais pessoas infetadas, acima de 100 casos, neste momento.

Os números, divulgados este domingo no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), dão conta de 1180 pessoas internadas, 271 dessas nos cuidados intensivos, e 184 pessoas recuperadas, mais 44 nas últimas 24 horas. Há 4442 pessoas a aguardar resultado laboratorial e 25.070 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 00.00 desta segunda-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (186), seguida da região Centro (88), da região de Lisboa e Vale do Tejo (64) e do Algarve (7). Açores, Madeira e Alentejo ainda não registaram qualquer óbito.

